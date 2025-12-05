HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Almacén de cáscara de almendra de Tentubío. CEDIDA

Una segunda vida para la capota de almendra

Del campo a la caldera. La biomasa, generada a partir de subproductos agrícolas, gana peso en las grandes industrias de Extremadura

Estrella Domeque

Estrella Domeque

Viernes, 5 de diciembre 2025, 01:00

Dice la sabiduría popular aquello de que 'del cerdo, hasta los andares'. Un refrán que resume la cultura del aprovechamiento y que bien podría aplicarse ... también a la agricultura. Capotas, huesos, orujos o podas, que durante años fueron considerados sobrantes, se han transformado en recursos capaces de alimentar industrias, calderas y cabañas ganaderas. Una nueva economía circular al alza y Extremadura lidera buena parte de su distribución a nivel peninsular.

