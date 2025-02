Extremadura activa el observatorio de precios para conocer los costes de los productos agrícolas

Las expectativas son tan bajas que a poco que sirva para dar información y se ajusten los precios agrícolas, la diferencia entre los que produce ... un agricultor y un ganadero y lo que pagamos los consumidores, el Observatorio de Precios y Cadena de Valor del Sector Agroalimentario en Extremadura resultará un elemento útil. Este órgano estaba creado formalmente desde el año pasado pero hasta esta mañana, en Mérida, en la sede de la Consejería de Agricultura, no se ha reunido el Pleno. Son 22 personas representantes de la propia Administración autonómica, de organizaciones agrarias, sindicatos, asociaciones empresariales, del Instituto de Consumo, o de cooperativas agroalimentarias. De esta manera Extremadura activa al fin un elemento que, tras la Ley de la Cadena Alimentaria, puede contribuir a evitar situaciones tan evidentes como que pagamos mucho más que lo que cuesta un producto agrario, una realidad que lleva soliviantado a agricultores y ganaderos desde hace años.

El Observatorio de Precios no va a implicar la regulación de los precios aunque haga informes y publique los costes de producción, ha dicho la consejera de Agricultura, Mercedes Morán, aunque ha admitido que se trata de «una demanda muy importante» del sector agrario desde hace tiempo. Según su decreto de creación, de 29 de marzo del año pasado, el observatorio tiene diversas funciones. Entre ellas, la de facilitar información sobre precios y mercados del sector agroalimentario; realizar estudios sobre la cadena de valor en el sector agroalimentario; elaborar informes técnicos y de mercado sobre el sector agroganadero o la de analizar la estructura básica de los precios y los factores causantes de su evolución, así como de los costes de producción de productos agrarios.

También están en su cometido ayudar en la elaboración de estadísticas en materia agrometeorológica, agroganadera y de medios de producción y actuar como órgano permanente de recogida y análisis de la información disponible en diferentes fuentes locales, autonómicas, nacionales e internacionales sobre precios y mercados.

Que lo que se publique por parte del Observatorio de Precios no va a conllevar la regulación automática de los precios lo ha querido subrayar desde el primer momento Morán. Entre otros motivos porque los costes de producción de los que se van a informar «no son oficiales, no tienen ese reconocimiento porque no cuesta lo mismo producir aunque sea un mismo producto a un agricultor que a otro». La titular de Agricultura de la Junta ha remarcado que el «Observatorio de Precios no regula nada, no es una norma. Lo que va a hacer es informar de los precios en origen de los productos agrarios».

Morán considera, no obstante, que es una herramienta interesante pero para intentar poder «solucionar el problema», en referencia a las enormes diferencias entre el coste de producción y el coste de venta de los productos, también hay que aumentar las inspecciones -competencia de la Junta- y sobre todo «una revisión profunda de la Ley de la Cadena Alimentaria» aprobada por el Gobierno, que entró en vigor en 2013 y ya ha sido reformada en 2021.

El ministro Luis Planas informó en febrero pasado que desde enero de 2022 hasta diciembre de 2023 los precios en origen han subido de forma muy significativa, incluso si se descuenta la inflación derivada del incremento de costes, que tuvo su momento más álgido en octubre de 2022, a los seis meses del inicio de la guerra en Ucrania.

Página web activa

Mercedes Morán ha dicho que la Junta ha creado comisiones de trabajo para tratar de dar impulso al Observatorio de Precios, que va a ofrecer información sobre sectores agrícolas y ganaderos. En el primer caso, sobre cereales, leguminosas, industriales, forrajeros, frutas, uva y aceituna, vino y aceite. En el ganadero, sobre bovino, ovino, caprino y porcino para carne, leche y ganado para vida.

La estadística y la información que proporcione el Observatorio de Precios de Extremadura se va a poder consultar a través de una página web que ya está activa. La dirección es https://agrobservex.juntaex.es.

Para que funcione se necesita que se actualice periódicamente a través de lo que la consejera de Agricultura ha denominado agentes informantes y colaboradores, que procederán a almazaras, entamadoras, bodegas, centrales hortofrutícolas, molineras e industrias cerealistas, mataderos e industrias cárnicas y productos primarios. Son los que harán declaraciones responsables avalando los informes de evaluación de costes de los productos.

En la web se pueden conocer estudios de costes del sector agrícola del año 2022 como fecha más reciente. Mucho más reciente, última semana del pasado mes de abril, es la información que se aporta sobre los precios en origen. El acceso a la web es público.