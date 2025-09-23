Proposición no de ley del PP para la viabilidad del arroz extremeño

El grupo parlamentario del Partido Popular en el Congreso de los Diputados presentó la semana pasada una proposición no de ley relativa a la ... adopción de medidas urgentes para garantizar la viabilidad del cultivo del arroz en Extremadura y en el conjunto de España, para su debate en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.

En esa proposición, los diputados firmantes exponen que el arroz es un cultivo estratégico en España, tanto por su peso económico como por su impacto social, territorial y medioambiental, ya que nuestro país dedica aproximadamente 81.000 hectáreas a este cultivo, concentradas principalmente en Andalucía, Extremadura, Cataluña, Comunidad Valenciana y Aragón.

Segunda productora

Según datos oficiales del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), en la última campaña Andalucía lideró la producción nacional con cerca del 38% del total, Extremadura se situó como la segunda región productora, con aproximadamente 19.000 hectáreas y entre un un 20 y un 24% de la producción nacional, según la disponibilidad hídrica anual. Además, otras comunidades como Cataluña y Comunidad Valenciana aportan entre el 15 y el 20%.

Dado que ese cultivo representa un motor socioeconómico en las zonas productoras, especialmente en comarcas donde las alternativas agrícolas son escasas, el PP pide al Gobierno que defienda en la UE el refuerzo de los mecanismos de control en frontera, para evitar la entrada de arroz de países terceros que no cumplan los estándares sanitarios, medioambientales y laborales exigidos a los productores españoles; establezca un plan de apoyo específico al cultivo del arroz, que contemple compensaciones por el incremento de costes de producción, líneas de financiación bonificada y seguros adaptados a la realidad del sector, revise y flexibilice la normativa nacional que afecta a la gestión de recursos hídricos y fitosanitarios, compatibilizando la sostenibilidad ambiental con la viabilidad económica del cultivo; impulse campañas de promoción del arroz nacional, para poner en valor su calidad, trazabilidad y sostenibilidad frente a las importaciones y constituya una mesa de seguimiento del sector arrocero, integrada por el ministerio, las comunidades autónomas afectadas y las organizaciones agrarias y cooperativas, para coordinar medidas y evaluar la situación.