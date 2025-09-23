HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Muere un hombre de 35 años tras chocar su coche con un caballo en la carretera de Olivenza
Cultivo de arroz en Extremadura. HOY
HOYAGRO

Proposición no de ley del PP para la viabilidad del arroz extremeño

Los diputados firmantes exponen que el arroz es un cultivo estratégico en España, tanto por su peso económico como por su impacto social, territorial y medioambiental

Redacción

BADAJOZ.

Martes, 23 de septiembre 2025, 02:00

El grupo parlamentario del Partido Popular en el Congreso de los Diputados presentó la semana pasada una proposición no de ley relativa a la ... adopción de medidas urgentes para garantizar la viabilidad del cultivo del arroz en Extremadura y en el conjunto de España, para su debate en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Jonathan, el joven muerto en una reyerta en Cáceres, un apasionado por el baile al que llamaban Pirlo
  2. 2 Una pelea en Badajoz deja ocho detenidos y varios policías heridos
  3. 3 Ingresa en prisión un vecino de Guareña por tentativa de homicidio de dos jóvenes con una escopeta de caza
  4. 4 El escritor británico Ken Follett desvela el destino extremeño en el que pasa sus vacaciones
  5. 5 Ingresa en prisión uno de los detenidos tras la reyerta mortal de Cáceres investigado por homicidio
  6. 6 Muere un hombre de 35 años tras chocar su coche con un caballo en la carretera de Olivenza
  7. 7

    Condenan al alcalde de Torremejía por dar un puñetazo a un vecino y zarandear a su madre
  8. 8 CaixaBank pone a la venta una casa palacio en pleno casco histórico de Cáceres
  9. 9

    Los policías que ayudaron a salvar a un niño en Cáceres: «Respiraba mal, pero llegamos a tiempo al hospital»
  10. 10 Cuatro de los cinco detenidos por la muerte de un joven en Cáceres pasarán este lunes a disposición judicial

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Proposición no de ley del PP para la viabilidad del arroz extremeño

Proposición no de ley del PP para la viabilidad del arroz extremeño