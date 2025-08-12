HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Un incendio en Castilla-La Mancha obliga a confinar una localidad cacereña y a cortar tres carreteras
Imagen de un apicultor con sus colmenas. HOY

La producción de miel alcanza el 20% y se sitúa en niveles de 2021

Tras dos años marcados por la sequía, la producción en España supera las 33.000 toneladas

Redacción

BADAJOZ.

Martes, 12 de agosto 2025, 09:20

La producción de miel en España durante la campaña de 2024 alcanzó 33.134 toneladas, lo que supone un incremento del 20% respecto a ... los registros de 2023 y se sitúa a un nivel similar al registrado en 2021, según datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Soraya Arnelas revela su rincón secreto para escapar del calor y presume de la gastronomía local de Extremadura
  2. 2 Detenido un menor de 16 años en Plasencia tras estrellar el coche de su padre y abandonarlo en un puente
  3. 3 Dos falsos policías tirotean a unos turistas franceses tras pararlos en una autovía para pedirles dinero
  4. 4 Aparecen sanos los dos menores que se escaparon de un centro de acogida de Olivenza
  5. 5 La contundente frase con la que Hiba Abouk define su experiencia en Cáceres
  6. 6 Aparecen sanos los dos menores que se escaparon de un centro de acogida de Olivenza
  7. 7 La víctima de violación de Mérida es una peregrina que estaba completando el Camino de Santiago
  8. 8 Ola de calor: cinco localidades extremeñas superan los 43 grados este lunes
  9. 9 Muere un joven de 22 años en Jaén por golpe de calor
  10. 10

    Ola de calor: estas son las localidades extremeñas que han sufrido una madrugada tórrida

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy La producción de miel alcanza el 20% y se sitúa en niveles de 2021

La producción de miel alcanza el 20% y se sitúa en niveles de 2021