Eloy García Navalmoral de la Mata Viernes, 12 de enero 2024, 08:29 | Actualizado 18:31h. Comenta Compartir

Con 35 años en activo, el veterinario moralo Fernando Montero Álvarez valora los cambios experimentados en el sector.

–¿Siempre deseó ser veterinario?

–Sí, siempre me ha gustado el campo, la naturaleza, los animales... Recuerdo que siendo yo un niño conocí a veterinarios de ... aquí, que me invitaban a ir con ellos al campo cuando salían a hacer algo. Tras selectividad, esta fue mi primera opción e hice la carrera en la Universidad Complutense de Madrid, estaba allí haciendo Bachillerato y además en aquellos años no se impartía todavía en Cáceres.

URGENCIAS «Debo estar localizable todo el día, es habitual salir a deshora por un parto o un prolapso de una vaca» –¿Cuándo se incorporó al mercado laboral? –Nada más acabar, en 1989. El primer año estuve opositando, pero ya entonces tenía mis propios clientes por aquí. También conocí a Marcelino Serrano, que hoy es mi socio, y fundamos Vetermor S.L. –¿En qué consiste su labor? –Principalmente nos dedicamos a ganado de campo, vacas y ovejas principalmente, que están en diversas explotaciones de la comarca de Campo Arañuelo, pero sobre todo en la zona de Peraleda de la Mata. Aquí nos encargamos de unas 15.000 ovejas de ordeño y 2.000 vacas. En el resto de la zona tendremos otras 4.000 ovejas y 1.500 vacas. Nos encargamos de llevar a cabo programas sanitarios y tratamientos, así como urgencias. Precisamente justo ahora vengo de atender a una vaca en El Gordo, con un prolapso uterino, provocado por un parto en el que seguramente el animal ha tenido que hacer mucha fuerza y como consecuencia se le ha salido el útero. –No parece que tenga un horario cómodo... –A ver, por una parte, tengo un horario básico, porque además de la atención programada a los animales hay que hacer mucha burocracia. Pero luego están las urgencias, claro, por lo que debes estar localizable todo el día. Es bastante normal tener que salir a deshora por un parto o un prolapso de una vaca. LOS GANADEROS «Se han tenido que acostumbrar a resistir. Venden al mismo precio, pero sus gastos se han multiplicado» –Lleva 35 años ejerciendo. ¿Cómo ha cambiado la profesión en este tiempo? –Mucho, la verdad. Por una parte, ahora tenemos mucha burocracia, demasiada. Por otra, actualmente hay mucha especialización. Antes tenías que hacer como un médico de pueblo, un poco de todo y muchas veces guiarte por tu ojo clínico, tenías que tirar de experiencia. Sin embargo, ahora disponemos de una serie de equipos de diagnóstico, como el ecógrafo, que antes eran impensables. Además, el tema de la especialización. Hay veterinarios que solo atienden mascotas, perros, gatos, o caballos, que es un animal que requiere unos cuidados especiales y muy específicos. También hay veterinarios que solo se dedican a anestesiar, traumatólogos, etcétera. –¿Y los ganaderos? –El ganadero de hoy es un profesional que se ha tenido que acostumbrar a resistir, a aguantar. Su producto lo están vendiendo al mismo precio y los gastos se han multiplicado por diez. Los que van quedando es porque tienen un censo significativo de animales, porque las pequeñas explotaciones van desapareciendo a medida que sus propietarios se van jubilando. Sin ir más lejos, el pasado año dimos de baja cinco explotaciones, solo en Peraleda.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión