«Siempre he dicho que, por difícil que sea, siempre se sale»

Juan Manuel Aguas Gómez recibirá el 12 de mayo el Escudo de Oro de Don Benito en reconocimiento a su trayectoria personal y profesional en ... favor del sector agroganadero local. Concejal por el tercio sindical, Aguas fue también presidente de la Hermandad Sindical de Labradores y Ganaderos de Don Benito, además de vicepresidente primero de la Cámara Agraria Provincial de Badajoz y presidente en la de Don Benito. También ocupó diferentes cargos en empresas del sector agrícola. Natural de Guareña, casado y con cuatro hijos. «De momento, 83 años, y estoy bastante bien», dice este perito agrícola tras casi 60 años viviendo en Don Benito.

–¿Qué significa recibir este Escudo de Oro?

–Es una satisfacción y estoy muy agradecido.

–¿Cómo empieza su vínculo con la agricultura?

–Siempre he estado relacionado con la agricultura, por mi forma de ser o por mi profesión. Desde pequeñín, con mi padre, que también era agricultor y ganadero, he estado muy unido al campo. Pero la realidad es que empecé a trabajar en una empresa y después pasé a dirección y administración, por eso he llevado unas cuantas fincas. Empecé en 1966, con la finca de mi suegro, Ramón Solo de Zaldívar.

–¿Qué labores realizaba en las fincas?

–Hacía maíz, arroz, frutales... Prácticamente, he trabajado con todos los cultivos dominantes de esta zona. No he cultivado algodón porque me parecía un cultivo complejo, difícil. Sí que me he considerado siempre un fruticultor enamorado.

–¿Cómo ha cambiado el campo?

–Pues mucho y, aunque nos quejamos siempre un poco de vicio, creo que no para mejor. Esta es la realidad.

–¿Qué es lo más negativo?

–La inseguridad de los precios de venta de los productos, eso es fundamental.

–El campo pasa por un momento difícil con la sequía.

–Todos los días le pido a Dios que llueva, que él sabe más que nosotros, que nos la mande cuando crea cuando crea conveniente. Yo sé que llegará el agua, pero no va a llegar a remediar de momento la cuestión de cereales, pastos, olivos de secano... Que están muy mal. Siempre ha habido momentos difíciles en la agricultura, aunque no lo queramos reconocer; pero se sigue saliendo porque yo sigo vivo y he sido agricultor. Me jubilé con 81 años, ya estuve bastante en el campo.

–¿Cómo ve los cambios que se han producido en el apartado tecnológico?

–Desde ese punto de vista sí que se ha avanzado muchísimo. No hay más que ver las máquinas cosechadoras que había antes y las que hay hoy, es una diferencia importante. Se ha avanzado para la tecnificación del campo, pero también para la disminución de los costes.

–¿Ha mejorado también así la vida del agricultor?

–Sin duda que sí. La persona que hoy hace tomate, por ejemplo, si es agricultor de verdad y consigue unas cosechas aceptables, con mejores o peores precios, siempre gana dinero. Cierto es que no es lo mismo tener un precio alto, que un precio como los que hemos tenido años atrás; si este año es normal, el agricultor ganará bastante más dinero.

–¿Tiene futuro el campo?

–Siempre he dicho que, por difícil que sea, siempre se sale. Si todo va perfeccionándose y mejorando, lo normal es tener buenos resultados.