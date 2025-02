Lorenzo Lozano tuvo claro desde muy joven que quería seguir con la tradición familiar y dedicarse al campo. Así, terminó la ESO y empezó a trabajar en la explotación familiar en la que continúa hoy. Su padre, que antes que agricultor fue carrero, le ... inculcó una profesión que este villanovense mantiene ahora a sus 38 años.

–Es uno de esos agricultores de tradición familiar.

–Me viene de familia y seguimos aquí luchando a ver si podemos seguir para adelante.

Sequía «Ahora hago también cereal de invierno porque la situación del agua nos ha obligado a ello en las tierras de regadío»

–¿Qué cultivo trabaja?

–De siempre, tomate, pero ahora también cereal de invierno porque la situación del agua nos ha obligado a ello en las tierras de regadío.

–¿Cómo está siendo la campaña del cereal de invierno?

–Hicimos una siembra tardía porque las lluvias han venido tardías y luego han venido cuando teníamos que sembrar y no nos ha dejado sembrar todo lo que queríamos, pero de momento va bien porque el agua que está cayendo para el cereal de invierno es estupenda.

–Pero se necesita más lluvia.

–Sí, esperamos que más adelante llueva algo más, pero no solamente para el cereal de invierno. Necesitamos lluvia para tener una campaña de riego no ya normal, porque creo que de ahora en adelante no lo será ninguna, pero para que por lo menos que podamos regar algo. Estamos a expensas de lo que nos digan desde la Comunidad de Regantes del Canal de Orellana, que es donde tengo yo toda la explotación.

–¿Cómo vienen estas lluvias de principio de año?

–Para el cereal de invierno, muy bien. Pero no sabemos si estaremos recogiendo algo más de agua en los pantanos para la siguiente campaña, porque al parecer en la zona del Canal de Orellana está lloviendo menos.

–En uno año normal, ya estaría planteando la campaña de tomate.

–Exacto, lo habitual es cerrar en este mes contratos de industria para el tomate y no sabemos ni si podremos regar ni cuánto. También se debe encargar en febrero la planta a los invernaderos, pero es mucha la incertidumbre. Ya el año pasado lo sufrimos, pero se sigue complicando por el tema del agua. El año pasado, gracias a que se subió el precio del tomate, pero esto es salvar un año y otro y otro... por seguir luchando. Sube el precio, pero los insumos no dejan de subir también. En mi caso, además, los gastos se vieron acentuados por un robo que sufrí en la campaña de tomate del pasado año, que es otro gasto más que no estaba previsto.

Tomate «Si nos planteamos salir de este cultivo es porque los insumos suman unos precios que hacen que el tomate no los cubra»

–¿Se replantea uno dejar este cultivo?

–Si nos planteamos salir de este cultivo es porque los insumos suman ya unos precios que hacen que el tomate no los cubra, ya sea por precio o porque la producción sea escasa, que es algo que está pasando también en los últimos años porque no cuaja bien el tomate y esto provoca una merma de kilos.

–Después de todo, ¿le gustaría seguir esa tradición familiar?

–Yo no me arrepiento de haberme dedicado al campo, siempre que no nos ahoguen más de lo que ya lo hacen y podamos seguir como lo hicieron nuestras familias antes. Yo, por mi parte, enseñaré a mis dos hijos lo mismo que me enseñaron a mí.