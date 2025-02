«Somos un referente nacional en avicultura ornamental»

Este moralo ha evolucionado de empresario de la publicidad y el marketing al de la avicultura ornamental, sector al que ahora ofrece todo tipo de ... servicios.

–Aunque es conocido por su trayectoria en el sector de la publicidad, ya de joven estuvo ligado al sector agropecuario...

–Así es. Mi padre tenía una huerta en Las Viñas, y mi madre vendía los productos en el mercado de abastos. También tuvieron vacas y ovejas, así es que lo viví desde dentro desde muy joven.

«Suministramos al oceanográfico de Valencia, a la Casa de Campo de Madrid, repoblamos las Tablas de Daimiel...»

–Pero no siguió por ese camino...

–No. Me fui a Cáceres a estudiar Derecho y me volví antes de acabar para montar mi primera empresa, la academia Prisma. Después en 1987 monté Publisher con mi socio, Julián García. Siempre he estado vinculado al mundo de la publicidad, con varias empresas, algunas de las cuales han obtenido reconocimientos a nivel nacional, como las franquicias Publitiendas y Green Outlet, de las que llegamos a montar 65 tiendas por todo el país en tan solo dos años. Pero morimos de éxito, nos llevó a la ruina más absoluta.

–¿Cómo llega al mundo de la avicultura ornamental?

–Fue fruto de varias experiencias vitales. Cuando fui presidente del Moralo en la temporada 98/99, una de las peores decisiones de mi vida, el equipo descendió y no supe gestionar ese fracaso, pues venía de triunfar con mis empresas. Estuve en la cama con depresión durante seis meses y en ese periodo me regalaron dos faisanes y una gallina muy rara, tenía moño... [ríe]. Después me reinventé, monté varias empresas, como restaurantes, agencias de viajes y tiendas de muebles. Al arruinarme con Green Outlet, en el año 2008, pensé que tocaba un cambio, me acordé de mi regalo y dije que me iba a dedicar a vender gallinas. Pero gallinas de raza pura, no ponedoras.

–Suena fácil y simple. Demasiado para que hoy Finca Casarejo sea un referente a nivel nacional en el sector.

–Es que detrás de esto hay mucho trabajo y unos conocimientos que ya poseía por venir del mundo de la publicidad que apliqué a este modelo de negocio. A esa gallina diferente yo la vi como una mascota y creé Finca Casarejo en base a ese nicho de mercado.

–¿Cómo ha evolucionado en estos años?

–Empecé en el año 2009 con un empleado, una página web y una incubadora. En cuatro meses conseguí vender 20.000 pollitos y empezamos a crecer. Contacté con criadores de Alemania, Francia y Bélgica, entre otros países, muy avanzados en avicultura de ocio, y comencé a importar animales de Europa, de razas que en España apenas se habían visto, como son gallinas de raza Sedosa de Japón, Holandesa Moñuda y Paduana, de Italia.

–Siguió diversificando...

–Sí. También fundé la editorial Sílaba Tónica, con la que compré derechos de publicaciones especializadas en el sector. Nuestros libros son una referencia en los concursos de avicultura, y en el sector en general. También damos servicio a avicultores y servimos todo tipo de productos, desde ponederos o comederos hasta complementos alimenticios. Nuestros productos pueden encontrarse en Amazon y nuestra web, www.fincacasarejo.com

–Comenzó con un empleado, ¿en qué punto se encuentra ahora?

–Pues entre la editorial, la finca y la emisora de Onda Cero, que también gestiono, genero unos 25 empleos directos. Entre nuestros trabajos podría decirte.... [pensativo, suspira]. Muchísimas cosas, desde vender alveolos forestales hasta suministrar animales al oceanográfico de Valencia, a la Casa de Campo de Madrid, hemos llevado a cabo repoblaciones en las Tablas de Daimiel, etcétera.