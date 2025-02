Con el proyecto de regadío para Tierra de Barros pendiendo de un hilo, y con el campo europeo en pie de guerra, hemos querido conocer ... cómo están viviendo toda esta polémica uno de los verdaderos protagonistas, un agricultor de Villalba de los Barros, Domingo Bellorín Navarro, de 45 años. Él no tiene dudas de los beneficios que este proyecto reportará a los agricultores implicados y a la vida de los pueblos.

–¿Qué supone para los agricultores que haya o no regadío?

–Pues supone mucho. Es una garantía para nuestro futuro. Estamos pasando por una circunstancias climatológicas muy malas y nos sentimos indefensos. Tener el apoyo del riego garantiza una producción y más que nada, mirando por el futuro, garantiza que esto perviva y el campo no se abandone definitivamente.

–El tema de implantar el regadío, ¿cómo coge al campo?

–En una absoluta incertidumbre. Ten en cuenta que llevamos cinco años de sequía que no conseguimos la producción que debemos recoger. Antiguamente cuando se recogía poca cosecha se incrementaba el precio, y ahora eso no pasa. Hay gente con hipotecas, con deudas y ahora mismo el campo no es sinónimo de vivir bien. La media de edad es cada vez más alta y no hay un aliciente que anime a la gente joven a dedicarse a esto.

–¿Y que supondría el regadío para pequeños pueblos como Villalba de los Barros?

–Aquí más de la mitad de la población vive del campo. La cooperativa es la empresa más grande que tenemos y para el futuro este proyecto supone nuestro futuro. Algunos dicen que este proyecto supondrá la llegada de fondos de inversión y ellos lo que buscan son superficies más grandes. Este no es nuestro caso. aquí estamos metidos pequeños y medianos agricultores.

–Y estando en Villalba no podemos dejar de hablar del principal problema al que algunos achacan su negativa al proyecto, el agua.

–Esa es una de las grandes mentiras. De nuestro pantano, con una capacidad de 100 hectómetros cúbicos, solo se utilizarían entre 6 y 7. Además el pantano lleva diez años recibiendo agua que hasta ahora no tenía uso, y ahora que se le quiere utilizar seis hectómetros se dice que no hay agua. Pues esta agua se está soltando, va camino de Portugal, y aquí no se le está dando ningún uso.

–Esa gente que no quiere en realidad ver algo positivo en el proyecto piensa que con el regadío van a vaciar los pantanos de Alange y Villalba.

–Esa gente no conoce el proyecto. Este regadío no es intensivo y consta de unas balsas que almacenarán un tercio del agua que necesitaremos. Si un año viene muy escaso tenemos esa posibilidad de utilizar nada más que ese agua almacenada.

–Y también están los que defienden un impacto medioambiental negativo por lo que la obra supone en temas de infraestructura y la construcción de todo el sistema de balsas y canalizaciones ¿Tanto afectará la construcción a los lugares de paso?

–Tiene un prejuicio pero no se habla del beneficio, que en este caso será mayor. La canalización supondrá un aumento en la masa foliar y el sumidero de CO2 será más grande para el entorno.