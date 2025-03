«Un precio más alto del aceite no quiere decir que el agricultor gane más»

Empieza una nueva campaña de aceituna con la vista puesta en la producción, que apunta a ser más baja, y en los robos, que por ... el momento están disminuyendo gracias a las medidas de seguridad que destaca Herminio Íñiguez, presidente de la Asociación de Agricultores y Ganaderos de Villanueva de la Serena (Agryga).

–¿Cómo va la campaña?

–Las lluvias que en algunas ocasiones no han permitido la recolección, pero además se está viendo que hay menos producción y un precio razonablemente bueno para el agricultor.

–¿En qué se traduce para el agricultor?

–Que el precio sea más alto no quiere decir que el agricultor vaya a ganar más dinero. Las producciones son más bajas debido a todas las inclemencias meteorológicas, pero quienes tengan muchos kilos, sobre todo en olivar superintensivo se va a beneficiar de las condiciones económicas actuales. No es un buen año para el agricultor debido a la escasez de kilos. Es importante destacar que los altos precios del aceite no guardan relación con lo que cobra el agricultor.

–Es buen momento para el olivo.

–Sí, pero debemos hacer hincapié en que la aceituna este año tiene buenos precios y que sea positivo en cuanto a rentabilidad, pero lo que no puede haber es una plantación masiva de olivo. Desde Agryga demandamos que haya algún organismo que regule la plantación de cultivos porque ahora mismo se está viendo cómo se están plantando muchísimos olivos y esto va a provocar un desequilibrio de la oferta respecto a la demanda. Ahora mismo es rentable, pero hace unos años no. El agricultor tiene que hacer una planificación responsable y no volverse loco plantando olivos porque esto va en detrimento del sector.

–¿Y en cuanto a robos?

–De momento, hay una baja incidencia, aunque ha habido algunos robos. Los controles que se están haciendo por las fuerzas de seguridad y por los propios agricultores están siendo efectivos. Los drones incluso se están volando de noche por zonas, además de Guardia Civil a caballo y más controles. Esa presión está haciendo que por lo menos en nuestra zona los robos no estén siendo significativos. Pondremos todos los medios posibles para que haya el menor número de robos posibles.

–Están funcionando esas medidas de seguridad.

–Exacto. Sobre todo, la Guardia Civil y el equipo ROCA están haciendo hincapié en los puntos de entrega y hay que recalcar la importancia de que todo el mundo lleve su documento de trazabilidad junto con la mercancía porque es lo que demuestra la propiedad de esas aceitunas; incluso si se acompaña con el documento de la PAC. Los agricultores están mentalizados de que tienen que ir con ello y creo que está dando resultado.

–¿Cuáles serían las recomendaciones?

–En cuanto a robos, que estemos atentos a cualquier vehículo que no sea habitual en nuestra zona y enviar un mensaje al grupo con la matrícula, modelo de vehículo, color y personas que vayan dentro, además de la ubicación. Con ese mensaje ya podemos iniciar todo ese seguimiento de control con la Guardia Civil.