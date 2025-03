«Si se pagara el precio real no se sacrificarían tantos animales»

Julio Ruano, ganadero de Talayuela, lamenta las trabas que, a su juicio, pone la Administración, como el sacrificio de animales por tuberculosis y el bajo ... precio que pagan.

–Comenta que provienen de tradición ganadera...

–Así es. Mis padres casi siempre han tenido vacas, unas 40 o 50. Mi hermano José Luis y yo decidimos hacernos con la explotación en el año 1990 y fuimos aumentando el número de cabezas, todas para carne.

–¿Cuántas reses tienen en la actualidad?

–Doscientas cincuenta vacas cruzadas y 40 de raza pura limusina, inscritas en el árbol genealógico.

Administración «Estamos en la peor comarca de España en cuanto a tuberculosis, pero no por que haya más incidencia»

–Con estas últimas han asistido a varios concursos, recibiendo varios premios por la calidad de sus ejemplares. ¿Cuándo se inician en estas lides?

–Todo comenzó en el año 2016. Mi hermano quiso comprar una vaca pura para hacer un pequeño núcleo. Con el tiempo vimos lo de los concursos y cuando tuvimos animales morfológicamente buenos decidimos presentarnos. Primero fuimos a Albalat, luego a Zafra, Salamanca... Y el más reciente la pasada semana en Trujillo, en el XXIII Concurso Regional en la raza Limusín, que goza de un gran prestigio en Extremadura.

–Donde también recibieron premios...

–Sí. Llevamos cinco animales, obteniendo primeros premios con dos de ellos y un cuarto con otro. El más importante fue el conseguido en la sección séptima, de novillas de 34-35 meses, gracias a la novilla Rebecca, mientras que el otro gran logro se dio en la sección sexta, novillas nacidas en agosto y septiembre de 2021, cuya vencedora fue Simba.

–Treinta y tres años han transcurrido desde que se hicieron cargo de la explotación. ¿Cómo ha cambiado el sector?

–En estos tiempos está mal, entre otras cosas porque la Administración te lo pone cada vez más difícil. Parece que la política es que comamos carne artificial. Yo no pienso comerla, el que la invente que se la coma.

Futuro «Cada vez hay menos animales en el campo y cuesta más criarlos. Con el tiempo la carne será un artículo de lujo»

–¿Cuál es el principal problema al que se enfrentan?

–Son varios. Con las sequías nos vemos obligados a comprar más alimento, que cada vez está más caro. La paja vale más y, aunque la carne también se vende más cara que hace unos años, lo cierto es que apenas te compensa, te llega para cubrir los gastos. Por otro lado, están los sacrificios de animales que se llevan a cabo por la tuberculosis. A este respecto, estamos en la peor comarca de toda España. Pero no por la incidencia de tuberculosis, porque haya más casos que en otros lugares, sino por como actúa la Administración. Cada vez son más pegas por todo. Animal positivo, animal que tienes que sacrificar, para que luego no te paguen lo que realmente vale. Seguramente no sacrificarían tantos animales si después tuvieran que pagar su precio real. De esta forma, las pequeñas explotaciones están abocadas a desaparecer. Antes una familia podía vivir con 20 o 30 vacas. Ahora necesitas al menos un centenar.

–Así las cosas... ¿Cómo ve el futuro de los ganaderos?

–Pues mal. Cada vez hay menos animales y cuesta más criarlos. Con el tiempo la carne será un artículo de lujo.