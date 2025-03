La Asociación Internacional de Cultivadores de Tabaco (ITGA en sus siglas inglesas) tiene como objetivo la defensa de los derechos de los agricultores de tabaco, ... promoviendo y desarrollando sus intereses comunes en todo el mundo. Fue constituida en 1984, agrupando en sus inicios a seis países. En la actualidad representa a veinticinco naciones a nivel mundial. La responsabilidad de presidirla recae en una española de Huelva, Mercedes Vázquez.

-Aunque su nombramiento como CEO de ITGA es relativamente reciente, su trayectoria dentro de esta asociación pasa ya de los diez años, ¿cuáles son los mayores logros del sector durante estos años?

-Desde el ámbito de nuestra asociación, el habernos mantenido unidos durante casi cuarenta años nos ha permitido mantener el sector organizado de forma a dar respuesta a los numerosos desafíos comunes que enfrenta la industria del tabaco a nivel global. La ITGA es una asociación de productores de tabaco y representa casi en su totalidad todas las asociaciones de tabaco que existen. Hoy en día nos sentimos satisfechos con el trabajo que hemos realizado para capacitar a estas asociaciones de forma a que su papel localmente sea relevante y de liderazgo. Al establecer esta pauta de refuerzo de nuestras asociaciones en diferentes países del mundo, estamos replicando la fuerza de la ITGA a nivel internacional. Así mismo, el largo recorrido de nuestra historia nos ha permitido posicionarnos como una institución respetable y reconocida en el mundo. Todos estos factores tienen un impacto positivo para todos, no solo para los países miembros de la ITGA. La voz del productor se hace oír dónde se encuentra la ITGA.

-Una de las mayores reivindicaciones en su carrera ha sido una mayor participación de ITGA en las decisiones tomadas dentro del Convenio Marco para el Control del Tabaco (CMCT). ¿Cuál es el mayor reto regulatorio del sector?

-Desde su entrada en vigor en 2005, el CMCT ha marcado la tendencia creciente de presión reglamentar del sector del tabaco. Lo que es importante entender, desde el punto de vista del productor y de la producción, es su impacto. Lo que ha sucedido hasta ahora es que los artículos 17 y 18 del CMCT (alternativas económicamente viables al cultivo de tabaco e impacto medio ambiental del cultivo) que contemplan un impacto directo en la producción, han sido subestimados por falta de conocimiento desde el punto de vista agronómico del grupo de trabajo que integra estos artículos. La real amenaza está ahí, porque se está marginalizando nuestro sector, un sector que opera de forma legal, sin aceptar su participación y su consecuente contribución en términos de experiencia y conocimiento.

Debemos prestar mucha atención a la evolución de la debida diligencia para cadenas de suministro de la Unión Europea. Esta reglamentación que tiene como objetivo monitorizar las cadenas de suministro que operan en Europa desde el punto de vista social y medio ambiental, exigirá una total transparencia en la forma como estos productos importados a Europa, en este caso el tabaco, son producidos en sus lugares de origen. Esto podría suponer una oportunidad para mercados de tabaco como el europeo que ya opera con esa transparencia exigida.

-La COP10 se ha postpuesto a 2024, y con ella las decisiones sobre el Protocolo para la Eliminación del Comercio Ilícito de Productos de Tabaco. ¿De qué forma perjudica este delito a los productores de tabaco?

-El mercado ilícito afecta al sector en general y a los productores que operan en el mercado legal de venta de tabaco creando una competencia desleal, ya que se tratan de productos que, al no estar sujetos a la fórmula legal de impuestos inherentes, son vendidos a muy bajo precio y por lo tanto son más atractivos para el consumidor, que al mismo tiempo se ve afectado por un producto que no contempla controles mínimos de seguridad para su consumo. La creciente evolución de estos mercados ilícitos nos está transmitiendo algunos mensajes que debemos aprender a interpretar. Las medidas desequilibradas del control del tabaco podrían tener, y están teniendo en muchos casos, consecuencias no deseadas que sirven como impulso para el mercado ilícito en lugar de eliminarlo.

-¿Considera que hay diferencias significativas entre los objetivos globales del cultivo de tabaco en Europa y en el resto del mundo?

- El mercado de tabaco en los últimos veinte años ha sufrido cambios significativos. Ha pasado de la venta en subastas en mercados tradicionales de países grandes productores de tabaco, a lo que llamamos contrato directo. Los productores consideran que han perdido control sobre la negociación de sus productos teniendo en cuenta que estas mismas compañías que contratan directamente con el productor también proporcionan los insumos. Por otro lado, la compra de tabaco ha pasado de países con altos costos de producción (Europa y EUA) para países con bajos costos (África, Asia y Latino América). Europa se ha visto afectada por este factor en particular, pero al mismo tiempo la presión reglamentar mencionada anteriormente (debida diligencia), ofrece una oportunidad para mercados como el de Europa.

-Es conocida su lucha por el reconocimiento del papel de las mujeres en el mundo del cultivo del tabaco. A su criterio, ¿cuál es la relevancia y aportación actual de las mujeres al desarrollo del sector?

-Enorme y muy subestimada. Teniendo en cuenta que, en la mayor parte de los casos, en países grandes productores de tabaco el promedio de tierra es de pequeñas propiedades y por lo tanto hablamos de agricultura familiar. En todos estos casos la mujer tiene un papel de participación desde el inicio del proceso (cultivo) pero desafortunadamente muchas no llegan a tener el papel fundamental de poder gestionar los ingresos que el tabaco genera. Hablamos entonces de un porcentaje altísimo de participación. En muchos países la media de trabajo dedicado a la producción de tabaco de las mujeres excede la del hombre. Si a eso sumamos las horas que la mujer dedica al hogar, estamos hablando de una jornada laboral que ultrapasa las doce horas diarias. Los contextos difieren de región para región como es lógico y existen países donde las mujeres se sienten reconocidas en esta labor. Aunque son los menos. Creo que esta reivindicación debía partir de los hombres como reconocimiento a esta labor que saben que existe y lo que proporciona. El mensaje sería mucho más fuerte si así fuera. En las reuniones que ITGA organiza ya se oyen algunas voces masculinas en este sentido y debo decir que me llena de orgullo y satisfacción. Yo en mi trabajo hago todo lo que puedo para que este asunto forme parte de una agenda prioritaria.

-¿Cómo valora el momento actual del cultivo del tabaco y cuál es su valoración del futuro del sector en España?

-El actual momento es de crecientes desafíos, pero lo que más me sorprende es cómo se están subestimando cuestiones básicas como es el problema de reemplazamiento generacional. En todos los países que visito se plantea este problema. Lo jóvenes no ven el atractivo para emprender la labor del cultivo de tabaco y la media de edad del productor hoy en día es de más de 55 años. El tabaco ya no es un sector con oportunidades apelativas y está unido a una connotación de trabajo arduo y sin ventajas que lo justifiquen. Lo que se está perdiendo es la noción de la realidad y el contacto directo con los productores. ¿De qué nos sirve preocuparnos con las cuestiones reglamentares del CMCT si no tenemos en cuenta los pilares de esta industria? Algo está fallando, e ITGA se esfuerza en escuchar y transmitir estas señales de alarma.

En España se opera a un alto nivel desde todas las perspectivas. La tendencia reglamentaria y la presión que las compañías están ejerciendo para implantar programas de gobernanza social y medioambiental va a favorecer mercados como el español que ya está aplicando todas esas buenas prácticas agrícolas, aunque el productor debe verse recompensado por toda esta labor para que todo esto tenga futuro.

-Por último, ¿podría dar su punto de vista sobre Cetarsa como empresa líder dedicada a la transformación de tabaco?

-Cetarsa es una empresa líder y trabaja para mantenerse en esa posición y posicionar al mismo tiempo el tabaco español en el mapa de los grandes líderes internacionales. En España, como en cualquier país, la unión hace la fuerza, y por ello necesitamos empresas que nos unan como sector y nos brinden oportunidades.