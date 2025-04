La consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible de la Junta de Extremadura, Mercedes Morán, aprovechó su reciente visita al Centro de Formación del ... Medio Rural de Navalmoral de la Mata, donde asistió a la graduación de sus alumnos, para lanzar un mensaje en positivo al sector tabaquero del Campo Arañuelo y la Vera, ante las dudas e incertidumbres. «De negatividad nada, –dijo– porque se trata de un sector que tiene mucha fuerza, que es superviviente, que es resiliente. Estoy segura que entre todos haremos que continúe así, dada la gran importancia económica y laboral que tiene para esta zona y para toda Extremadura.

–¿Qué le dice, como consejera, la gente del sector?

–Es un sector que siempre ha estado muy unido y que cuando ha habido problemas, como ahora con el dicloropropeno, van todos a una. Mi relación con las agrupaciones de productores siempre ha sido estupenda y la personal también, sean del signo que sean sus responsables, porque son muchos años de conocernos, de tratarnos y de defender el sector. Cuando he tenido responsabilidades políticas y el Ministerio ha querido perjudicar al cultivo siempre me he opuesto y por eso se creó la Región Tabaquera. Porque en ese momento, si las ayudas no se hubieran mantenido, hubieran acabado con él y eso no lo iba a permitir. Siempre voy a estar al lado del sector, donde me encuentre.

–Y ahí sigue, contra viento y marea, eso sí con mejores precios cada año a pesar de las adversidades climatológicas de la anterior campaña.

–Los agricultores de esta comarca tienen mucha fe en el cultivo y en seguir cultivando. De hecho están afrontando toda esa problemática cultivando, aunque es verdad que alguno, ante tanta dificultad, se ha quedado en el camino.

–Y ahí entran los cultivos complementarios al tabaco, que no alternativos.

–Es un estudio continuo buscar complementos agrícolas para esta zona. Una alternativa específica será difícil, por el sistema de producción, por el precio... Pero sí que existen estudios y trabajos para buscar cultivos complementarios. Hay que tener en cuenta que la superficie media de un cultivador de tabaco es, en su conjunto, de unas nueve hectáreas. Nueve hectáreas de regadío, por ejemplo, tiene que ser un cultivo que dé para vivir. Por eso es tan difícil encontrar una alternativa concreta, aunque sí pueden ser viables complementos como el cáñamo o los diferentes usos de la propia planta del tabaco. No hay que cerrarse a nada para que nuestros tabaqueros puedan vivir de su explotación. Hay que seguir peleando a todos los niveles para que el sector se mantenga y, desde luego, así lo hacemos y lo haremos desde la Junta de Extremadura.

–Junto con Cetarsa, la Compañía Española de Tabaco en Rama.

–Por supuesto, ante la garantía de estabilidad y empleo que da al sector. De hecho, se está consiguiendo que sea de los sectores menos envejecidos gracias a la formación y al alto nivel técnico de los cultivadores y de los profesionales de Cetarsa.