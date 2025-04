«La lluvia va a marcar el futuro del precio del aceite»

La agricultura llevaba en la vida de Consuelo Ramos, como ella dice, desde siempre. Su padre es agricultor, sus abuelos también lo fueron y nada ... del campo es ajeno para ella. Aunque no fue su primera opción profesional. Estudió Ciencias Empresariales, pero la búsqueda de una mejor conciliación familiar la llevó a cambiar la banca por el olivar. La elección no pudo ser más satisfactoria.

–¿Cuánto tiempo lleva en el campo?

–Nueve años, al principio de manera más indirecta en diferentes cultivos como cereales, arroz o trigo; pero hace cuatro años ya comencé yo de forma más directa con el olivar superintensivo. Mi padre ha sido agricultor de toda la vida, también mis abuelos.

–Pasó de la banca a la agricultura, ¿cómo fue?

–Para mí, dedicarme de forma profesional al campo ha sido algo muy gratificante. Estoy muy feliz, aunque fue por circunstancias, para ganar tiempo para mí y para mi familia. Es un trabajo que, por el cultivo en cuestión, me permite estar más disponible para cuidar a mis hijas. Fue casi la 'excusa' de cómo llegué al campo, pero fue muy gratificante porque tengo una relación con mi padre totalmente diferente a la que tenía. Ahora estamos más unidos en todos los sentidos. También ha sido fácil, en el sentido de que he encontrado siempre mucho apoyo por parte de todos. Siempre voy de novata, porque lo sigo siendo, y me gusta preguntar a otros agricultores y trabajadores del sector, es algo que me resulta muy gratificante porque todos los días aprendo algo.

–¿Es posible la conciliación familiar?

–Con el cultivo que yo he elegido, el olivar en superintensivo, sí. Porque no es un cultivo como el tomate o los frutales; eso te obliga a otros horarios y necesidades por lo que la conciliación familiar no sería factible. A mí este cultivo elegido sí me permite estar más disponible para mi familia. También hay unas fechas, pero no son tan estrictas.

–El olivar, con el precio del aceite, está de máxima actualidad.

–Para analizar la situación actual del olivar hay que remontarse a las dos últimas campañas que han sido malas cosechas. Estamos en sequía, hay un cambio climático que afecta a nivel mundial y esto repercute en el precio de los alimentos; hay una inflación. Creo que el olivar superintensivo está salvando un poco la campaña, pero España es el mayor productor del mundo y producimos el aceite de mejor calidad. Las existencias a nivel mundial están bajo cero; el árbol no ha tenido humedad, el fruto no ha dado el rendimiento esperado, el calor ha afectado a la floración... Esto es la ley de la oferta y la demanda, tenemos un déficit de aceite y por este motivo el precio sube.

–¿Cuáles son las expectativas?

–Aunque no son claras, no se espera una buena campaña en España. Venimos de dos años muy malos y de un año a otro el precio ha subido a más del doble. Creo realmente que esto genera una situación tensa para toda la cadena. El precio está muy alto, es cierto, pero esto no es bueno para nadie. Para nosotros sería bueno tener una campaña normal en cuanto a la meteorología, que en otoño lloviera y unos precios razonables con los costes que conlleva la producción. Es lo que quiere cualquier agricultor.

–¿Y para que baje el precio del aceite?

–Estamos a dos meses de empezar la campaña, el precio no va a bajar, porque no hay aceite, y diría que este coste se va a mantener en el tiempo porque con dos campañas no seremos capaces de llegar a los millones de toneladas que España producía hace tres años. La lluvia va a marcar el futuro del precio del aceite. Tenemos que fomentar nuestra dieta mediterránea, que queda mucho por hacer, y para eso necesitamos que la climatología se regule un poco y que llueva.