«Una lluvia fuera de fecha no beneficia mucho»

Herminio Íñiguez (Badajoz, 1972) mostró de joven su interés por la arquitectura, hasta que un profesor le aconsejó seguir la tradición familiar para vivir del ... campo. No es serón de nacimiento, pero sí de adopción después de toda una vida en la localidad a la que llegó, en parte, gracias al Plan Badajoz. Tras estudiar Ingeniería Agrícola, pasó por varios trabajos hasta ocuparse de la explotación familiar. Después, su faceta reivindicativa le llevó a aceptar hace siete años el cargo como presidente de la Asociación de Agricultores y Ganaderos de Villanueva (Agryga).

–¿Cómo ve la campaña?

–Es una incógnita. Nosotros en el campo estamos huyendo hacia adelante y vamos cogiendo esto como nos va viniendo. Empezamos con un tiempo seco, el terreno era polvo, plantábamos tomate y maíz entre polvo, con unas temperaturas increíblemente altas; tuvimos que regar para que nacieran los maíces con un trabajo muy duro, regando detrás de las tomateras para que no se perdieran, aunque muchas se han perdido porque el suelo se ha calentado mucho. Pero llega la fecha de plantar y el agricultor se adapta, somos resilientes al máximo, nos adaptamos a lo que nos viene y tiramos para delante como sea. En esta campaña, habrá que jugar el partido para ver cómo termina.

–¿Cómo vienen estas últimas lluvias?

–Llegan en un momento en el que el agricultor siempre dice que el agua por abajo, por el surco; esta lluvia no nos favorece mucho. Pero nos tenemos que adaptar. Lo que no sabemos son las consecuencias de esto, cómo se comportarán ahora los tomates en cuanto a enfermedades cuando las temperaturas suban y la tierra esté mojada. Esto teniendo en cuenta que nos respete el granizo.

–¿Y a otros cultivos?

–A maíces y arroces les viene mejor el agua porque el agua está ahí en la tierra y al final son riegos que nos ahorramos. En la fruta, por ejemplo, viene tocada del calor que hizo, de las heladas que hubo en floración y se están ablandando muy rápidamente las variedades que estamos cogiendo ahora. Esta lluvia nos ha parado la recolección y con esa tendencia a blandear, si estamos un día o dos sin coger, se va a blandear la fruta. No es muy bueno, pero tenemos ese ahorro de agua que siempre es positivo. Nunca llueve a gusto de todos. Me duele un poco decir que el agua viene mal porque se ablanda la fruta o salen enfermedades en los tomates, cuando lo que nos hace falta es agua. Ahora sales por la calle y te dan la enhorabuena porque está lloviendo, pero es verdad que una lluvia fuera de fecha no beneficia mucho.

–La meteorología está marcada por la inestabilidad.

–Estamos entrando en una nueva etapa, incluso en una nueva forma de hacer agricultura y ganadería. Ha llegado el momento de estudiar alternativas con otros cultivos que consuman menos agua, que sean más resistentes al calor y es el momento de aprender otras técnicas que nos permitan ahorrar agua. En Extremadura se ha llevado a cabo este ahorro de agua con la aplicación de riegos localizados, pero hay que ir más allá con sondas de humedad, controlando al máximo cuando el cultivo necesita aportación de agua y cuánta agua hay que aportarle porque es un bien escaso. Si no somos capaces de optimizar el consumo de agua, tendremos que dejar superficies sin regar. Pero es una nueva etapa también para la Administración, ha llegado el momento de ser valientes en la toma de decisiones. Lejos de lo que estamos oyendo de la destrucción de presas, hay que plantearse la creación de nuevos reservorios de agua por encima de los ecologista radicales y extremistas. Se pueden hacer obras manteniendo el medioambiente, hay que buscar la supervivencia y el agua da riqueza a nuestra zona. También el estudio de posibles trasvases desde donde sobre el agua hacia donde hace falta.