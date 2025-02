«La leche la analizan todos los días, está muy controlada»

El ganadero Mario Díaz Moreno lleva una vida dedicada al campo. Además, proviene de una familia ganadera. Tiene una explotación de ovino dedicada, principalmente, a ... leche. Situada en Hinojal, siempre ha apostado por la Denominación de Origen Protegida Torta del Casar. Además, sus corderos tienen salida para carne.

–¿Cómo ha evolucionado el sector de la leche?

–Yo, llevo la leche a Casar de Cáceres desde 1992. Cuando entró España en la Comunidad Económica Europea, nos empezaron a exigir tanques para enfriarla. Antes se echaba un líquido y no se ponía mala. Eso se prohibió. Empezamos a tener que cumplir con una serie de exigencias que antes no hacían falta. Toda la leche que produzco va directamente a la Denominación de Origen Torta del Casar.

–¿Por qué apostar por esta marca de calidad?

–Creo que estamos mejor así. Además, de este modo, debe valer más. Es cierto también que hay que cumplir con unas normas con el ganado. Si embargo, no conviene estar fuera de la Denominación de Origen. Nos aseguramos unas ventas y que la leche tenga una calidad contrastada, cumpliendo con una serie de parámetros. También hay que tener en cuenta la leche que tienen las ovejas. Si tiene mucha, te da una baja calidad. Por tanto, hay que controlarla. En invierno no hay problema. Quizá, el inconveniente llega con el calor, cuando más leche tiene el animal. Por tanto, hay que regularlo, con la comida y con otras acciones.

–¿Cómo es ese ordeño?

–Todo se hace con maquinaria, mañana y tarde. Es muy sacrificado. Además, hay que estar muy pendiente, porque no todo el mundo puede o sabe hacerlo. Si no se realiza de forma correcta, te puedes cargar la ganadería, porque pueden surgir muchos problemas. A mi me pasó cuando empecé con la maquinaria. Por suerte, la experiencia me hizo solventarlo y hacerlo de una forma determinada para que el ganado no se estropee.

–¿Cómo está el sector?

–Está bien. El problema es que todo vale mucho, pero ocurre en todos los sectores. La situación que tenemos hoy en día es mala para todo el mundo. Hay que controlar mucho la alimentación. Al final, hay meses que tienes que poner dinero. De momento, vamos aguantando. Los cierto es que han desaparecido ganaderías de todas las clases. El campo está mal, pero hay que tirar para adelante para no quedarnos en el camino.

–¿Por qué no hace queso con su leche?

–Yo hacía queso antiguamente. Pero sería muy sacrificado también. Me levanto a las cinco de la mañana. Llego a la explotación un poco después de las cinco y media. A las ocho tengo que tener todo ordeñado, porque vienen a recogerla en el camión. Por la tarde, otra vez está el ordeño. Luego, tendría que hace el queso, que también tiene sus complicaciones, porque no solo es la elaboración. Uno tiene que poner unos límites.

–¿Cuándo se hace la recogida?

–Se lleva a cabo de lunes a viernes. No obstante, Los sábados y domingos ordeñamos igualmente. Aquí no se puede parar. Esa leche se almacena en un tanque refrigerado, con todo tipo de medidas sanitarias. Además, la leche la analizan todos los días, está muy controlada.