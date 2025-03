«Con los precios disparados, el beneficio del ganadero se ha echado a perder»

Antonio Rivas, natural de Garciaz, lleva ligado al mundo del campo desde pequeño. De hecho, su padre y su abuelo fueron ganaderos. De forma profesional, ... hizo la incorporación a la empresa agraria cuando tenía 20 años. Comenzó con 200 cabras y ahora cuenta con ganado caprino, ovino y vacuno. También posee la quesería Isaborex.

– ¿Por qué diversificar tanto?

–Para poder sacar algo, tienes que tener un volumen de ganado importante. En mi caso, en la dehesa del pueblo, solo puedo tener vacas. Además, tengo unas tierras, que son más propicias para ovejas y dispongo de otro terreno que es para cabras, ya que es más quebrado, con mucha jara y monte.

-¿Cómo surge la quesería?

- Antes, vendíamos la leche de las cabras a una quesería, pero estaba muy mal porque no se cubrían los costes de producción. Por tanto, nos propusimos montar nuestra quesería. Hicimos un proyecto enorme, y como fue el año de la crisis, no nos daban los préstamos. Nos enteramos que habían cerrado una quesería y compramos la maquinaria de segunda mano. Llevamos once años y nos va bien. La quesería se llama Isaborex. Hacemos queso curado de leche cruda.

-¿Dónde van sus quesos?.

- Como es una producción pequeña, la mayoría de los quesos se vende en la zona. También llegamos a algunos puntos de la provincia de Cáceres. Creo que gusta porque tiene una buena aceptación. Por esta vía, podemos defender mucho mejor la leche.

-Sus animales ¿Cómo se venden?

La principal función de nuestra cabra es la leche. No obstante, hacemos una paridera orientada para que los cabritos estén para venderlos para Navidades, que es cuando valen algo estos animales. Los corderos tienen un precio, en los últimos años, bastante razonable. Dicen que es porque se exporta a otros países. Los terneros son también a temporada. Hay épocas que no cubren los gastos.

-¿Trabaja con cooperativa?

-Soy socio de la cooperativa Río Almonte, en Aldeacentenera. También estoy afiliado a Asaja y pertenezco a una Agrupación de Defensa Sanitaria (ADS). Hay que estar metido en todo este tipo de movimientos. Además, muchas de las subvenciones que dan vienen vinculadas o te dan puntos si estás metido en alguna de estas entidades. El tema de papeles, movimiento, guías y saneamiento, entre otras gestiones, lo hago con la cooperativa. Merece la pena porque yo solo no podría llevarlo, aunque hay que pagar un dinero.

-¿Es rentable vivir del campo?.

-Si tuviera que volver al campo, no lo haría. Y yo estoy porque lo he mamado y porque me gusta. Como no tenga mucho volumen de ganado, no es rentable. Ahora mismo, tampoco lo es, porque los costes de producción se han disparado. Antes, con mucho volumen de ganado, cuando tenías cierto margen, sacabas un beneficio. Con los precios disparados, ese beneficio se ha echado a perder. Ejemplo de ello es el gasoil agrícola. Además, en los últimos años, el cambio climático también nos afecta. La primavera no está siendo como tiene que ser y los veranos se alargan. A pesar de todo, hay que tener en cuenta que el campo es necesario, si no, qué vamos a comer. Sin el campo, no se puede tirar para adelante. No sabemos apreciar lo que tenemos aquí.