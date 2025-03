«Nuestros espárragos se comen en el Mutua Madrid Open»

Desde 2016, producen entre 40 y 55 toneladas anuales de espárragos y esperan rozar las 100 la próxima campaña.

–Comenta que llegó a la ... zona en la década de los sesenta...

–Sí. Mi esposa y yo somos de Serradilla y Torrejón el Rubio y fuimos una de las cerca de 60 familias que llegamos a Tiétar, cuando se fundaron los pueblos nuevos. Ya antes había cultivado cereales, y aquí empezamos con el algodón y el maíz.

–Pero también estuvo en Cataluña.

–A los 20 años me fui voluntario a la mili. Eran tiempos difíciles y al acabar me fui a Barcelona. Durante 13 años estuve en Hispania Olivetti, aprovechando una excedencia por la que nos indemnizaban para volverme a esta zona y retomar la agricultura con el tabaco, que entonces estaba cogiendo fuerza. Eso fue en el año 1979.

–¿Cuánta producción llegó a tener?

–Empecé con el Burley, luego con el Virginia, e iniciando mi carrera fuerte en el sector agrario. Hubo años que superamos los 400.000 kilos anuales.

«Me jubilé hace poco, con más de 59 años cotizados. Es que no soy de estar mucho en casa»

–Comenta que siguió en activo hasta hace poco tiempo...

–Sí. Me prejubilé con 67 o 68 años, pero he seguido cotizando hasta hace seis meses. De hecho, tengo que haber cotizado 59 años y pico. Es que yo no soy de estarme en casa [ríe]. Como hoy, por ejemplo, que aprovecho para dar una vuelta por la empresa, que ya llevan mis hijos.

–¿Decidieron seguir con la tradición agrícola familiar?

–Armando es el gerente de todas las empresas, mientras que Sonia tiene participaciones en las mismas, aunque vive en Alicante, donde regenta una empresa dedicada a aromatizar hoteles y restaurantes.

–Habla de empresas, en plural. ¿Han diversificado?

–Están relacionadas con el sector, pero son varias. Armando sigue con la producción tabaquera, unos 200.000 kilos anuales. También tenemos semilleros en Tiétar, en donde llegamos a tener una producción de 19 millones de plantas de tabaco, tomate, etcétera, anuales. Además, fundó otra de transportes, Pulitrans; por otro lado gestiona el secado de tabaco en el polígono de Navalmoral, esperando llegar este año a 1,2 millones de kilos; y desde 2016 producimos entre 40 y 55 toneladas de espárragos de gran calidad al año, con La Reina del Tiétar. Para el año que viene ha ampliado la plantación, así es que si el año es bueno podría llegar a las 80 o 100 toneladas.

«Ahora tienes que estar más profesionalizado y con mucha mecanización para intentar ganar lo mismo»

–¿Dónde los venden?

–Suministramos bastante por la zona, y en Plasencia. Pero la mayoría a Mercamadrid, donde tenemos un asentador. Nos consta que casi todos se venden en fruterías de Madrid, pues es un espárrago muy bueno que gusta mucho. De hecho, es el tercer año que nuestros espárragos se han comido en el Mutua Madrid Open de tenis, celebrado recientemente. Unos mil kilos en total... ¡Comen muchos espárragos allí! [ríe].

–Tras más de cuatro décadas dedicado al sector agrario... ¿Cómo ha cambiado?

–Es muy distinto, creo que no para mejor. Ahora tienes que estar muy preparado, más profesionalizado y con mucha mecanización, además de producir el doble que antes para intentar ganar lo mismo. Los márgenes se han reducido mucho.