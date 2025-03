Jesús Gómez Pimpollo, natural de La Solana en Ciudad Real, se alzó hace unos días con el premio del concurso de habilidad de tractor con ... remolque que, con motivo de sus fiestas patronales de agosto, organizan cada año el Ayuntamiento de Almendralejo y la Comunidad de Labradores y Ganaderos. Una victoria que no fue por casualidad. Jesús se ha convertido en un experto en este tipo de concursos y se recorre anualmente media España para demostrarlo. En el de la capital de Tierra de Barros era la segunda vez que participaba.

–¿Vienes exclusivamente por el concurso?

–Sí. Me gusta bastante y cuando nos enteramos que hay concursos de este tipo donde me van a dejar concursar me gusta acudir, siempre y cuando coincidan con días festivos como ha sido el caso.

PRECOCIDAD «Comencé con ocho años y al final vas acumulando trofeos de todos sitios»

–¿Hay lugares donde no puedes concursar?

–Hay sitios que cuidan las bases para que no pueda participar gente de fuera. De hecho en Almendralejo ha ocurrido también durante una serie de años, pero en esta ocasión sí he podido.

–¿Y cómo es el concurso de Almendralejo con respecto a los demás?

–Es una prueba que está bastante bien. No es ni de las más complicadas ni de las más sencillas. Lo que sí es importante es la oportunidad que dan aquí a los primeros clasificados de volver a hacer la prueba. No ocurre en otros sitios. Allí vas, lo haces una vez, y para casa.

–¿Cuántos premios tienes?

–Pues fácilmente entre 400 y 500 trofeos. Comencé con ocho años y, aunque no es una cosa que hagamos día a día, al final vas acumulando trofeos de todos sitios.

LO IMPORTANTE ES PARTICIPAR «No nos dedicamos a ensayar para ganar, venimos por echar el día. Nos gusta participar ganemos o no»

–Y con ocho años se monta uno ya en un tractor.

–Pues sí. Incluso me daba mucha vergüenza. Pero a mi padre también le gustaba esto, me inculcaba, me ayudaba y me apuntaba a los concursos. Empecé en mi pueblo y con unos once años comenzamos a viajar. No tenía edad, pero al ser un circuito cerrado me dejaban participar.

–Y esto se ensaya de alguna forma o es fruto de estar todo el día encima de un tractor por cuestiones de trabajo.

–No, no lo ensayamos. Simplemente la experiencia la da el presentarte a ocho o diez concursos al año. No nos dedicamos a ensayar para ganar, venimos por echar el día. Nos gusta participar, más allá de conseguir o no ganar.

–Hablemos de seguridad. ¿Es peligroso un tractor?

–Hombre, hasta cierto punto. Una vez que lo entiendes es como cualquier otro vehículo.

–Pero os movéis en ocasiones por superficies que no son carreteras convencionales.

–Normalmente peligro no hay, solo depende de lo que hagas tú. No es como en una carretera que también dependes de lo que hagan otros.

–Ya que lleva tanto tiempo subido a un tractor, imagino que también ha cambiado mucho.

–No tienen nada que ver, han cambiado muchísimo y ya son muchísimo más modernos. Sobre todo se nota en la dirección, son mucho más suaves y cómodos.