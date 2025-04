«El dron se ha convertido ya en un apero más en el campo»

José María Sánchez siguió hace ya varios años la profesión a la que antes habían estado unidos sus abuelos y su padre, la agricultura. Aunque ... mucho ha cambiado la explotación desde entonces. Ahora, por ejemplo, el dron es un apero más.

–Llega a la agricultura por tradición familiar.

–Sí. Mi familia se ha dedicado de toda la vida a la agricultura desde hace varias generaciones. Incluso mi abuelo, por parte de madre, se dedicó después a otra cosa, pero sus raíces fueron también de campo. Mi padre siguió la tradición de mi abuelo y yo he continuado también. Es completamente por tradición familiar.

–¿Qué cultivos tiene actualmente?

–Estamos haciendo tomate y arroz, pero también cereales de invierno o brócoli. Nos hemos aventurado recientemente al cultivo de invierno por la escasez de agua. Por miedo al tema del agua, la mayoría de los agricultores nos hemos visto obligados a sembrar cereales de invierno en tierras de regadío. También estamos haciendo algo de coles, tocamos prácticamente todos los palos. Además de olivar superintensivo con varias hectáreas que me he aventurado a ello ahora; una vez que entre en producción, en un futuro, podría ampliar algo más.

–Es una reinvención casi obligada por la sequía.

–Sí, también por la escasez en la mano de obra que es un gran problema. Afecta a otros sectores, pero en el sector de la agricultura no encuentras a nadie que quiera trabajar. Esto nos obliga a recurrir a cultivos con una menor mano de obra debido a la escasez de personal. Además, los márgenes económicos cada vez son menores y debemos buscar la rentabilidad también a través de la mecanización de los cultivos.

–¿Cómo cree que irán las próximas campañas?

–Fatal. Hoy en día, no tenemos nada claro. En general, diría que tenemos aproximadamente una cuarta parte de lo del año pasado. La escasez de agua es un problema porque, tras las fiestas navideñas, ya tendríamos que estar haciendo planificaciones para el tema del tomate, los invernaderos para hacer plantas... Y no se puede. El arroz, igual, también necesita una previsión. Pero estamos ahora mismo a cero, no sabemos por dónde tirar y estamos totalmente descontrolados.

–En su caso, se ha decidido por implantar nuevas tecnologías como el uso del dron.

–Es ahora mismo un apero más. Es una herramienta muy autónoma y que nos facilita mucho la aplicación de productos residuo cero, que son beneficiosos para los cultivos.

–Requiere mucha formación.

–De hecho, yo sigo todavía en formación, pero esto es una oportunidad para seguir profesionalizándonos al máximo porque la agricultura va cada vez más hacia la precisión y el dron es ahora mismo una de las herramientas más rentables para ello. Si bien, la legislación es impresionante, las trabas que pone a su utilización, podría tener más usos en un futuro y puede llegar a ser un apero fundamental para la rentabilidad de la agricultura.

–Es una inversión a futuro.

–Sí, por ejemplo, este año tendremos varias hectáreas de brócoli, como cultivo alternativo debido a la escasez de agua. Lo haré junto a otro compañero, con el que he comprado a medias el dron, haciendo así la agricultura más rentable al unificar en cierta forma la explotación. Al final, como se suele decir, la unión hace la fuerza.