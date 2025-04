«Sin el cultivo de tabaco, La Vera se acaba, tenedlo claro»

Explica que las fuertes tormentas sufridas en primavera van a provocar una merma en la cosecha tabaquera de casi el 50%.

–Comenta que lleva ... toda una vida ligado a la agricultura...

–Así es. Nací en Losar, hijo de agricultores y lo he vivido desde muy joven, siempre ayudando a mis padres. Acababas la escuela y el instituto y te volvías a la finca a echar una mano.

–¿Siempre tuvo claro que este sería su futuro?

–Sí, mucho. Recuerdo que en el instituto los profesores nos preguntaron sobre lo que queríamos hacer en el futuro, que íbamos a estudiar y demás. Yo siempre respondía que lo que quería y lo que me gustaba era irme a la finca a ayudar. Y al final fue lo que hice, pero de mi grupo de amigos, todos hijos de tabaqueros, solo yo me he quedado en la agricultura.

–Ahora, con 38 años, gestiona una explotación familiar junto a sus padres. ¿Qué cultivan?

–Tenemos 40 hectáreas entre las fincas La Rivera, El Cincho y El Robledo. De estas, este año tenemos plantadas 29 de tabaco, 8 de pimiento y el resto en rotación.

–¿Cuántos kilos producen?

–De pimiento unos 24.000 y de tabaco nos quedaremos en alrededor de 105.000, 15.000 menos que un año normal.

–¿Por qué?

–Por las fuertes tormentas que sufrimos en primavera, que hizo mucho daño a las plantaciones de esta zona. De hecho, hay muchos agricultores que echaron cuentas, consideraron que no iban ni a cubrir gastos y decidieron arar las plantaciones. Otros decidimos dar el paso e intentar recuperar la plantación.

–¿Y ha dado resultado?

–Bueno, en mi caso se ha recuperado bastante. De hecho, ya estamos repelando y como digo esperamos llegar a unos 105.000 kilos. Creo que sí, que hicimos bien en apostar por seguir adelante, aunque han sido unos meses de mucha incertidumbre.

No obstante, entre los agricultores que directamente araron o gradearon las tierras y la merma en la producción que vamos a tener el resto, seguramente la campaña acabará con un 40 o 50% menos de producción. Al menos en la cooperativa Coolosar, que es donde nosotros llevamos el tabaco.

–Con esto queda claro que la agricultura moderna sigue dependiendo de los meteoros, entre otros factores...

–Totalmente. Es un riesgo muy grande que pasamos cada año, pues no sabes como va a salir la cosecha. Creo que este es uno de los grandes problemas que ven los jóvenes a la hora de quedarse en el campo, que no se quedan porque para nada ven un futuro asegurado. Por el clima y por los precios, porque las compañías no acaban de fijar un precio razonable para el tabaco. Algo que creo que debería hacer Cetarsa, que para eso es pública, pero no se mueve lo suficiente. Al final son las compañías de fuera las que tienen que venir a hacerlo...

De esta forma, cada año vamos más justos, parece que cada vez nos lo ponen más difícil. A lo mejor dicen que te van a subir 50 céntimos el kilo, pero se te va por otra parte. Como este año, que solo en quitar hierba, debido a tantas lluvias, nos hemos gastado 500 euros por hectárea. Y en mi caso eso son 20.000 euros en total.

–¿Se imagina la comarca sin el cultivo de tabaco?

–No, para nada. Que todo el mundo tenga claro que, si el tabaco se acaba, la Vera se acaba. Están probando con diversos cultivos como alternativa, pero hasta la fecha ninguno genera lo que el tabaco. Para cereal, por ejemplo, necesitas muchísimas hectáreas. Aquí las explotaciones son más pequeñas y lo único rentable es el tabaco.