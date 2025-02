«Creo que el éxito del tomate está en una buena rotación»

A Manuel Jesús Machón el campo le viene, como se suele decir, de cuna. Lo ha vivido desde pequeño, aunque no fue hasta 2017 cuando se instauró como joven agricultor haciendo de su pasión su profesión. ... –Siempre lo tuvo claro: agricultor y tomate.

–Sí, era una de mis pasiones y es por lo que he luchado y estudiado. Uno de los cultivos que más me llama la atención y que más profesionalidad necesita es el del tomate, ya que es muy técnico, hay que tenerle mucho respeto y mucho mimo. Todo agricultor que se precie en Santa Amalia tiene algo de tomate.

–¿Cuáles son las principales dificultades del tomate?

–Además del hecho de ser muy técnico, es difícil encontrar trabajadores cualificados; cada vez lo veo más complicado. Además de eso, el tema del agua, que ya lo venimos arrastrando. El agua le da valor a esta comarca y si no la tenemos, ese valor se pierde.

–Se viene de una campaña complicada.

–Pertenezco al a Comunidad de Regantes de Vegas Altas 3 y la campaña pasada fue complicada, pero al final se salvó con plantaciones de girasol y lo que se dio para tomate. Este año aprendimos del año pasado y sobredimensionamos las charcas para aguantar los cortes. La gente se ha concienciado sobre esta problemática y se ha hecho un buen uso del agua.

Rotación «Se debe adecuar la explotación a rotar porque hay muchos tipos de enfermedades que te pueden tumbar el cultivo»

–¿Cuál es el balance de esta?

–Llevamos peleando con el precio del tomate los últimos años, los inputs del tomate han subido muchísimo y los resultados de producción no acompañaban. A eso hay que sumar que es un cultivo muy difícil al que, si le sacas producción, tiene bastante rentabilidad, pero es complicado. Al final, mientras más hectáreas tengas, más arriesgas a que la producción baje. Este año, en Tomates de Guadiana me hablaban de que han cerrado con una media de 86.000 kilos de media y eso te hace una idea de cómo puede estar más o menos la comarca. Creo que ha sido un año bastante bueno, aunque las condiciones meteorológicas no han acompañado tras una primavera muy seca. Hace tres o cuatro años hablábamos de que una hectárea por 6.000 o 7.000 euros la podías realizar, ahora es un input de 10.000 euros. El tomate valía 90 euros por tonelada y ahora se posiciona en 150, por lo que también acompaña. Si no era así, el tomate en Extremadura habría ido decayendo.

–¿Y en su caso particular?

–En nuestra explotación lo que más valoramos es la rotación. De hecho, creo que el éxito del tomate está en una buena rotación, en hacer un estudio para adecuar la explotación a rotar y no repetir porque hay muchos tipos de enfermedades que te pueden tumbar el cultivo. Ya nos están quitando bastantes materias activas, para las que no tenemos reemplazo, así que hay que apostar por la rotación. Además, la nueva PAC te lo exige.

Formación «Además de ser un cultivo muy técnico, es difícil encontrar trabajadores cualificados»

–Es difícil ver gente joven en el campo.

–El relevo generacional lo veo muy complicado. Cualquier persona que quiera iniciarse en el campo sin que su familia venga del campo lo tiene difícil. Aunque te den ayudas, como están los inputs, no digo que es complicado yo diría que es casi imposible. Lo veo en mi entorno, cada vez somos menos jóvenes en el sector. Yo soy un amante de las nuevas tecnologías como mapas de rendimiento, siembra variable... Pero inculcarlo en una zona en la que la media de edad supera los 50 años no es fácil. Yo recuerdo que mi padre hacía exámenes de manejo de tractores, algo que ahora mismo no se hace. No hay cursos cualificados para labores necesarias en el campo.