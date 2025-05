«Es complicado que un ganadero lleve toda la documentación al día»

Rosario Melo del Carmen lleva 21 años trabajando en la gestión ganadera. Está dedicada a todo tipo de trámites, desde solicitar una cartilla, hasta las ... labores vinculadas con las inspecciones, pasando por altas y bajas de animales, entre otras. Esta administrativa del Centro Veterinario Trujillo asegura que es la más veterana en la ciudad cacereña en este tipo de labores.

–¿Cómo empezó?

–Empecé de cero. Todo lo he ido aprendiendo por mí misma, hasta tal punto que, en su momento, informaticé todos los libros, con un programa que hice. Los primeros diez años se llevaba todo a mano, hasta que decidí que había que informatizarlo, porque si no, era mucho más complicado para llevarlo al día. Esos programas de ovino o de vacuno, por ejemplo, los he ido validando en la Junta, porque si no, no te valen.

–¿Cómo ha sido la evolución en estos 21 años?

–La burocracia no tiene nada que ver ahora con lo que había cuando yo comencé a trabajar. Se hacía lo justo y necesario. Ibas a la oficina veterinaria a hacer las guías y a dar de alta a los animales y poco más. Ahora, todo lo que se hace es a base de documentación y documentación. Desde hace ocho o nueve años, ya todo está informatizado a través del programa de la Junta. Yo antes decía que si me toca la lotería me compraba un campo con animales y ahora digo que compraría el campo, pero sin animales.

–¿Por qué?

–Porque el campo no está pagado para el trabajo que tienen los ganaderos. Siempre se habla de subvenciones. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la persona que tenga una finca arrendada, no puede vivir del campo solo o vive muy apretado. Los precios que tienen son los mismos que hace 20 años. Además, por ejemplo, si entra un año de sequía, se pasan la vida echando de comer. Y eso hay que pagarlo.

–¿Con qué tipo de ganaderías trabajan?

–Lo que más tenemos son vacas. Tenemos también ovejas, pero cada vez hay menos, ya que tienen mucho trabajo. Muchos ganaderos las están soltando. Igualmente hay fincas que no te dejan meter un determinado ganado, por sus características. Además, llevamos unas cuantas explotaciones de porcino, aunque muchos ganaderos tienen unos cerdos para consumo propio. Hay que reconocer que estos animales dan trabajo porque deben ir superando diferentes trámites. Todo ello se une a la gestión de ganaderías de caballo.

–Al final, el ganadero necesita apoyarse en una gestoría.

–Es cierto, aunque la gente no se acaba de mentalizar. Un ganadero es complicado que lleve la documentación al día. Además, si se presenta una inspección, en unas horas hay que presentar una serie de documentos y si no se tiene ordenado, no se puede entregar. Llevar una explotación no es solo tener el ganado en el campo. Es más. Hay que tener la documentación al día. Además, siempre hay que cumplir unos plazos para que no haya sanción. Todo el que viene nuevo a la oficina es porque llega ya desbordado. El ir por la mañana al campo y tenerse que poner con la documentación por la tarde o tener que ir a la oficina veterinaria, hace que se pierda una barbaridad de tiempo.

–¿Es complicado encauzar al ganadero?

–A veces es complicado. Hay que repetir muchas veces las cosas para que las hagan. Existen ganaderos que se empeñan en hacer las cosas como siempre lo han hecho, porque es lo que están acostumbrados. No obstante, poco a poco, se dejan llevar. Además, es importante cumplir los plazos para que no sancionen y eso sí lo entienden porque les cuesta al bolsillo.