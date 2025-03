«Cetarsa vela por mantener la agricultura en estas zonas»

Mabel Torralvo es ingeniera técnica agrícola, natural de Aldeanueva de la Vera, y forma parte del grupo de trabajo que va a realizar el seguimiento ... de diferentes ensayos del cáñamo en la zona.

–¿Cuál es el aprovechamiento del cáñamo industrial?

–El cáñamo (Cannabis Sativa), teniendo en cuenta que en España solo está permitido el cultivo del cáñamo industrial como planta productora de fibra, sus usos son múltiples, copando gran parte del mercado textil. Se utiliza en la fabricación de papel, de cuerdas, en diferentes materiales dirigidos a la construcción, etcétera. Es una planta muy versátil que te permite diversificar sus usos.

«No es exigente en calidad de suelo ni en fertilizantes, no necesita herbicidas ni continuos riegos, pero consume mucho CO2»

–¿En qué consisten el ensayo?

–Este ensayo nace del acuerdo firmado por Ctaex, Cicytex, Junta de Extremadura, Cetarsa (Compañía Española de Tabaco en Rama) y la Oitab, basándose en la experiencia ya acumulada por Ctaex y Cicytex, tras años de ensayos tanto agronómicos como de avances tecnológicos en laboratorio. El ensayo en sí consta en la siembra de cuatro hectáreas, divididas en dos explotaciones. Se realizará un estudio completo que nos permita descifrar la viabilidad o no del cáñamo industrial como productor de fibra en las zonas del Campo Arañuelo y la Vera.

–¿Si los resultados fueran favorables, incidiría en su viabilidad de cara al futuro?

–Todos somos conscientes de que en la zona hay dos cultivos con un fuerte componente social y económico, como son el tabaco y el pimiento con denominación de origen. Pero sí se considera necesario tener un tercer cultivo complementario, nunca sustitutivo de los ya existentes, que incremente la estabilidad agronómica en zonas en las cuales los suelos, en general, con baja fertilidad, aún no han permitido encontrar cultivos complementarios que sean estables en productividad y calidad. Pensamos que, teniendo en cuenta además la información que hemos recogido de otros países, en los cuales este cultivo está más introducido como Francia o Portugal y por la propia experiencia ya recopilada por Ctaex y Cicytex, que el cáñamo industrial puede llegar a ser un cultivo apetecible para el sector productor.

–¿Por qué decide Cetarsa colaborar en estos ensayos?

–Como empresa pública, tiene un compromiso social y económico en el mantenimiento agrícola de estas zonas. Desde el inicio del proyecto la dirección de Cetarsa tomó conciencia de las posibilidades no solo productivas, sino también como mejorante del suelo como cultivo a utilizar en rotación, no dudando en ningún momento en mostrar su apoyo a este proyecto.

–¿Cuáles son los aspectos más importantes que aporta el cáñamo industrial en la mejora de los suelos agrícolas?

–El cáñamo industrial es una planta rústica, no exigente en calidad de suelo, debido a la alta densidad de plantación no necesita aportación de ningún tipo de herbicidas, no es exigente en fertilizantes, es una planta que nos ayuda a mejorar la huella hídrica al no necesitar un ciclo continuo de riegos y es una planta que consume cantidades ingentes de CO2, incidiendo en la disminución de la huella de carbono. Igualmente, su sistema radicular pivotante con gran poder de penetración en las capas duras del suelo favorece la oxigenación de este fértil favoreciendo la actividad microbiana y favoreciendo un mayor aprovechamiento de las aguas de riego.

En definitiva, es un cultivo sostenible que influye directamente en la preservación del medioambiente, conservando todos aquellos parámetros que nos ayudan a mantener la biodiversidad propia de las diferentes zonas de cultivo.