«En el campo, con varias ramas, una puede ir mal, pero compensas con otras»

El trujillano David Novella proviene de una familia ganadera y siempre ha estado ligado de un modo o de otro al campo. Regenta una explotación ... de ovino y de porcino. Además, siembra y elabora forraje y paja. Asimismo, dispone de un camión para su transporte a clientes. Este año va a recuperar la elaboración de carbón vegetal.

–¿Por qué diversificar?

–He tocado siempre muchas ramas. Si llegan años como el pasado, si te dedicas solo a los animales, pierdes dinero porque los costes fueron más altos que los ingresos. Con varias ramas, puede ir una mal, pero lo compensas con las otras. De momento, lo hago yo todo solo, salvo momentos puntuales. Además, es complicado encontrar mano de obra para todo lo relacionado con lo rural. Es cierto que uno se tiene que organizar muy bien el trabajo, para poder compaginar la vida laboral y la personal.

–¿Cómo es esa labor con los animales?

–Me dedico a la nutrición y al manejo óptimo. También hago algún servicio puntual de veterinario, pero lo tengo externalizado. Así tengo más tiempo libre para las otras actividades. Uno de los aspectos que tengo en cuenta es que intento que las cubriciones se hagan para que los partos se produzcan en una fecha determinada y así conseguir que los animales tengan el mayor precio posible. Además, intento organizar esas parideras para la época que menos actividad tengo.

–¿Y la siembra y elaboración de paja y forraje?

–Siempre lo he tenido y es en temporada. Puedo llevar con ello al menos 25 años. Esa producción la reparto con mi camión por la zona de Trujillo y alrededores. Son los clientes más fieles que tengo. En momentos puntuales, suelo llegar a zonas de Brozas y Valencia de Alcántara. Eso lo hago en años de carestía, cuando falta alimentación, como el año pasado. Es una actividad que nunca he dejado. Ha habido años que he llegado a sembrar hasta 300 hectáreas. Ahora, si llego a 50 o 60 hectáreas, es mucho. Aquí es zona de pasto y yo utilizo muchos cercones para el pastoreo de los animales. Cuando tengo más demanda, opto por comprar en otras zonas y lo transporto con mi camión. Recuerdo que vendo el excedente de mi propia producción. Si necesito más lo compro.

–¿La demanda de paja en estos momentos es grande?

En estos momentos no es grande. Con las últimas lluvias, la calidad del pasto ha disminuido bastante. Por tanto, los clientes ya me han comenzado a preguntar. De aquí a un mes, quizá tenga que servir mercancía. Ahora intentan aprovechar todo lo posible los recursos del campo.

–Si no hay comida en el campo, ¿le beneficia?

–Tiene que haber un equilibrio. Recuerda que yo también soy ganadero y si no hay comida, me tengo que gastar mucho en alimentación. Prefiero que se den años como este: no vendes tanta mercancía, pero mi propio animal no me cuesta tanto dinero.

–¿Por qué retoma el carbón?

–Me ha gustado mucho. Lo tenía aparcada. Ya estoy comprando madera y tengo un horno de mampostería industrial de gran capacidad. Así puedo optimizar la mano de obra. La madera llega de fincas de encinas. El carbón va para asadores. Lo envaso en sacos y se distribuye para este tipo de empresas.