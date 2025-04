Antonio Aparicio: «Los tabaqueros nos merecemos un precio digno»

A la situación general del sector se une la particular de la presente campaña, por lo que exige que el kilo de tabaco no se ... pague por debajo de los 4,5 euros el kilo.

–¿Cuál es la situación actual?

–Llevamos unos años muy malos, con producciones cada vez más bajas, sufriendo olas de calor y periodos de lluvias en momentos claves del cultivo. Luego está la prohibición de uso de ciertos productos sanitarios, como los nemátodos. No usarlos nos ha supuesto pasar de una producción de más de 4.000 kilos por hectárea a menos de 3.000. Es decir, dejamos de cosechar miles de kilos de tabaco cultivando la misma superficie, por lo que los escasos beneficios que tenemos siguen cayendo.

–¿Qué ocurrió con la climatología este año?

–Pondré como ejemplo mi explotación. Me cayó el pedrisco en seis de las 15 hectáreas que tengo, quedando en situación de siniestro total. Las tengo aseguradas con Agroseguro por pedrisco a 2,5 euros el kilo, pero no me van a quedar ni uno. Cuando cayó la tormenta el tabaco ya llevaba en la tierra mes y medio, con los gastos que ya había invertido en el mismo. La verdad es que no se como van a sobrevivir los agricultores a quienes les haya caído en toda la cosecha. A este paso no habrá nadie que quiera cultivar las tierras.

–También se queja de la actitud de las administraciones...

–Sí. Es que nos están dando por todos los lados. La nueva PAC trae otro recorte. Una explotación media dejará de ingresar alrededor de 10.000 euros.

MEDIDAS «Ningún agricultor debería entregar su trabaco si lo pagan por debajo de 4,5 euros el kilo»

DESIGUAL REPARTO «Las multinacionales obtienen más de un 70% de beneficio, mientras que a nosotros no nos llega para pagar los costes de producción»

–Recientemente la Diputación se ha reunido con alcaldes de la zona para mostrar su compromiso. ¿Cree que sirve de algo?

–Todo es válido y viene bien cualquier apoyo. Pero a la hora de la verdad, en la práctica, los políticos se lavan las manos. Vienen a darte la palmadita en la espalda y ya está, en lugar de hacer algo útil de verdad. Si no... ¿por qué subvencionan a la gente por no trabajar, en lugar de ayudar y luchar por aquellos que sí lo hacen? Nosotros queremos trabajar, generamos riqueza y empleo, con el que muchísimas familias pueden comer.

–De ahí la reivindicación que hacen con esta recogida de firmas...

–Sí. Pedimos a la compañía Deltafina, que compra el tabaco en la cooperativa Coolosar, que es a la que pertenezco, no pague menos de 4,5 euros el kilo de tabaco. Este año hay menos producción, pero está saliendo un tabaco de muy buena calidad. Esta petición vale para cualquiera de las multinacionales que nos compran el tabaco. Ningún agricultor debería entregar su tabaco si lo pagan por debajo de ese precio. No estamos pidiendo ninguna locura, sino algo que nos parece justo, para que nos permita seguir viviendo de la agricultura. Sin embargo, estas compañías obtienen muchos beneficios, de más de un 70%, mientras que a nosotros nos están pagando un precio comercial que ahora mismo está por debajo de los costes de producción. Llevan muchos años comprando el tabaco muy barato y ya es hora de que empiecen a pagar lo que realmente vale. Tenemos un producto muy bueno, que se mojen de una vez por todas y paguen lo que merecemos. Nos merecemos un precio digno.

–Desde la UE se suele argumentar lo pernicioso del tabaco...

–Que quede claro que nosotros también sabemos que fumar no es bueno, pero también sabemos que si se fumara sin los aditivos que ellos echan, no sería tan pernicioso. ¿Por qué siempre cargan contra nosotros y no contra las tabacaleras? Si no se planta aquí, lo traerán de otros países, pero se seguirá fumando. Por otro lado, más le valía a la Unión Europea preocuparse por cuidar lo que tenemos, o por industrializar Extremadura. Parece que olvidan que esta región también es España.