«Este año he optado por reducir las hectáreas de tomate»

Juan Antonio Gutiérrez de Tena lleva casi 40 años dedicado a la agricultura. Llegó a ella, como muchos, por tradición familiar, lo que considera indispensable, ... ya que entiende que empezar de cero es imposible.

–¿Cómo empieza en la agricultura?

–Llevo toda la vida. Desde los 14 años, que terminé la EGB y ya no quise seguir estudiando más. Mi padre también era agricultor, y aunque él quería que siguiera estudiando, yo no. Además, era mal estudiante. Me metí en el campo, al principio con pocas tierras, pero poco a poco fui creciendo tanto en número de hectáreas como en maquinaria. Antes tendríamos unas 15 hectáreas y ahora son más de 100 entre tomate, trigo, cebada y olivar.

–¿Cómo está siendo la campaña para el trigo y la cebada?

–En mi caso, se presenta bien porque ha llovido esta primavera. Yo aún no he empezado, pero tiene buena pinta, porque el secano lo que quiere es que la primavera sea húmeda, como ha sido este año. Hacía ya falta una primavera así, es lo que tiene Extremadura, que en la primavera no suele llover y viene con calor, esto hace que el grano se arrebate. Pero este año pinta muy bien, algo que no pasaba desde hace ya seis o siete años. Ahora solo hace falta que acompañen los precios; de lo contrario, de nada sirve tener mucho grano.

–¿Y en olivar?

–Todo lo contrario. Mis olivos son de secano, los vi el otro día y no me gusta. Aún no se ve bien, porque la aceituna está aún muy chica, pero no tiene buena pinta.

–¿En qué punto se encuentra la campaña del tomate?

–Terminamos de plantar más o menos por San Isidro, también hemos instalado el riego y ahora estamos con las curas, tanto de herbicidas como fitosanitarios para diferentes aspectos.

–¿Cómo está siendo el equilibrio entre los precios y los costes?

–El coste ha subido en todo. El gasoil, los abonos, las curas, los fitosanitarios… Todo. También los jornales se han incrementado, pero no los precios. Yo estoy en Transa y en Acopaex. Estos últimos sí han respetado el precio del año pasado, pero Transa no, ha bajado 20 euros la tonelada. Encima de que suben los costes, nos bajan el precio del tomate.

–¿Se ven obligados a aceptar esos precios?

–Es que si no… ¿Qué haces con la tierra y la maquinaria? Yo me dedico al tomate. Lo que he hecho es sembrar un poco menos para Transa, de lo otro mantengo lo mismo. He optado por reducir el número de hectáreas.

–¿Sus últimas campañas han sido buenas?

–Sí, llevo tres o cuatro años bien. Y este año se presenta bien, pero claro, dependemos mucho también de la meteorología. Ahora mismo los tomates están bien, pero ya están anunciando tormentas para la semana que viene. Si te llega lo que nos cogió en 2016, te arrasa. Esto al final es una lotería, pero a lo mejor toca en Villanueva y en Don Benito no, a unas parcelas sí y a otras no. Las tormentas son así y con eso sí que estamos temblando.

–También el calor.

–Sí, con el cambio climático las temperaturas son cada vez más altas y eso influye en la planta, que no está bien. Esperemos que venga un verano fresco por las noches que también nos ayude.