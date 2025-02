Comenta Compartir

En Castilla y León están finalizando el nuevo censo del lobo en esta comunidad autónoma limítrofe con Extremadura. Los resultados que se van conociendo, avanzados a finales de septiembre por el director general de Patrimonio Nacional y Política Forestal de la Junta de Castilla y ... León, José Ángel Arranz, establecen algunas conclusiones interesantes. La fundamental es que en esta región vecina hay una treintena de manadas de lobos más que en el anterior trabajo de campo, realizado entre 2012 y 2014. Entonces, se censaron 179 manadas estables y una docena que fluctuaban entre Castilla y León y las comunidades limítrofes, entre ellas, Extremadura. En el censo de 2022-23 se van a contabilizar más de 200 manadas estables y no se ha determinado todavía el número de manadas transfronterizas. Estas manadas tienen entre seis y 20 animales. Las lidera una pareja reproductora y dominante y lo habitual es que estén formadas por en torno a 10 miembros como mucho. Habría pues en estos momentos alrededor de 1.500 lobos en Castilla y León. ¿Pero hay manadas migrantes 'interautonómicas' que se muevan entre Salamanca, Ávila y Cáceres? Si atendemos a las declaraciones a la prensa de José Ángel Arranz, no es este el caso pues el director general ha precisado que, al tratarse de un censo nacional, los datos deben coordinarse con los de Galicia, Asturias, Cantabria, La Rioja y Castilla-La Mancha. No menciona Extremadura a la hora de asignar manadas limítrofes así que, oficialmente y por ahora, aquí no hay lobos.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Temas

La Desbrozadora