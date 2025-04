Comenta Compartir

Subía el aceite, subía la fruta e incluso subían las patatas, pero los huevos, no. Impasibles a los vaivenes del mercado, a las crisis y ... a las guerras, los huevos mantenían el mismo precio sin inmutarse, como si ni la inflación ni el encarecimiento de la compra fuera con ellos. Pero se acabó. Este alimento tan básico en los hogares españoles, donde sigue vigente a la hora de la cena lo de huevo frito o tortilla, ha disparado su precio. Según la Organización de Consumidores y Usuarios, el coste de la docena ha subido un 25% desde febrero. Los datos del Ministerio de Agricultura van aún más allá: señalan un alza del 30%. La situación se normaliza. No era lógico que, habiendo subido los piensos, los cereales, los gastos de producción, los salarios y la energía, el precio de los huevos se mantuviera. Desde la industria ponedora aseguran que los precios actuales, unos 4,40 euros la docena de huevos de gallinas camperas, son más acordes con la situación del campo, aunque, hay que reconocerlo, en esta subida han influido mucho tanto la carestía de huevos en Estados Unidos, por culpa de una gripe aviar que ha obligado a sacrificar gallinas en la tierra de Trump y en Francia o Portugal, como el encarecimiento del precio del pienso desde que empezó la guerra en Ucrania. Los huevos han subido de precio y no será un alza coyuntural, sino un ajuste pendiente para que cuadren las cuentas, una subida sin marcha atrás.

