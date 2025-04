Sólo hay disponibles 900.000 vacunas para la lengua azul

José Tomás Palacín Badajoz Miércoles, 25 de septiembre 2024, 13:58 Comenta Compartir

El campo está preocupado por la llegada de la lengua azul a Extremadura por varias razones. Es cierto que la enfermedad no se pasa ... a humanos, no afecta al consumo, no es tan grave porque ya se conocen los protocolos y las consecuencias. Sin embargo, Ignacio Huertas, secretario general de UPA-UCE Extremadura ha querido ir más allá en su análisis de la situación. La preocupación debe ser también «máxima»: ¿habrá vacunas suficientes?

«En su momento se dejó de vacunar a las cabezas de ganado porque la lengua azul se declaró erradicada, pero ahora hay que vacunar a la cabaña ganadera otra vez. Tenemos que ser conscientes de lo que hablamos: en algunos casos, hay vacunas monodosis, pero en otros muchos hay que revacunar. Y hablamos de millones de vacunas», declara. Se calcula que en Extremadura hay en torno a tres millones de ovejas de más de tres meses; 700.000 en el caso de los bovinos. Si hay revacunación, son casi ocho millones de vacunas las que harían falta. ¿Las hay? «No, hay tantas vacunas. Me consta que la disponibilidad de vacunas de este serotipo, el 1, está en 900.000 según lo que hablamos hace poco con el Ministerio. Se podrían conseguir en un periodo corto porque se siguen haciendo en laboratorios. El serotipo 3, el que está ahora en Portugal, tiene un porcentaje de mortandad mucho más elevado [entre el 10% y el 20%]. De este serotipo ahora mismo hay 600.000, según el Ministerio también, sólo para Extremadura y Andalucía. No tenemos encima de la mesa los millones de vacunas que se necesitan. En quince días no van a estar vacunados todos los animales». Sin tiempo Y este punto es importante, ya que lo que se está discutiendo es la necesidad de flexibilizar el movimiento del ganado, como se ha hecho anteriormente -2021 fue la última vez-. Hasta que caiga el frío que anula al mosquito que transmite la enfermedad, sobre noviembre y diciembre, no pueden paralizarse los movimientos ni las exportaciones. Además, deben pasar 21 días hasta que el ganado se pueda mover. De ahí el interés de Huertas de pedir a la administración esa flexibilidad: no hay tiempo para esperar vacunas que pueden no llegar. Cabe recordar que la sanidad animal también está transferida a las comunidades autónomas, por lo que hay que llegar a acuerdos a través del Ministerio de Agricultura. Por ello, desde UPA-UCE piden volver al pacto de 2021; esto es, flexibilidad, planes conjuntos, tranquilidad y acción. «Acción para que no se nos corte la recuperación de cabezas que llevábamos este año. Los animales tienen que seguir moviéndose. Por eso hay que tener tranquilidad, no ser alarmistas. Pero debemos estar preocupados, y la administración debe actuar con rapidez, como ha hecho hasta ahora. Y con un presupuesto importante para la primera vacunación». Sobre las pérdidas del sector, adelanta, ya se hablará. «Ya veremos qué pérdidas tenemos. Pero tendremos que recuperar algo, porque, sin duda, habrá pérdidas importantes».

