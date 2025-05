La DOP Dehesa de Extremadura recupera cochinos entre dudas

La Denominación de Origen Protegida (DOP) Dehesa de Extremadura está inquieta. El año pasado fue el peor desde el que hay datos en cuanto a ... los cochinos que se apartaron en montanera para recibir la etiqueta final de la máxima calidad del ibérico extremeño. Esa campaña se inscribieron 12.000 cochinos de montanera para ser evaluados por los inspectores veterinarios con la idea de poder contar con la certificación de 'Dehesa de Extremadura'. Una cifra pésima y más si se compara con la de hace dos campañas, cuando la DOP del porcino certificó 32.000 animales.

En esta se han inscrito 20.000 pero Elena Diéguez, presidenta del Consejo Regulador de la DOP, asegura no tenerlas nada consigo. Y no es solo porque una cosa son los guarros que entran para ser certificados y otros los que salen cumpliendo la normativa. El temor llega más por otro lado. Por el que la calidad del producto que se crea y se venda no se vea reflejada nítidamente en los precios. Tanto el que deben recibir la industria como, antes, los ganaderos.

«Este año no se puede poner como pega que la calidad no sea máxima, con la bellota y los pastos que tenemos», avanza Diéguez en conservación con HOY.

«El problema grande, serio, que hay es que la industria no pueda revalorizar el producto en el mercado. Ni que se pague a los ganaderos como estos se merecen al hacer un producto de la máxima calidad. Si la industria no llega a la franja de 47/48 euros por arroba de ibérico para la DOP harán un flaco favor a nuestro ibérico de calidad», expresa a este periódico.

«Yo no meto ninguno en este año para DOP aunque todos van a comer bellota porque no compensa el precio final que te paga. Si no hay más diferencia para los guarros de DOP respecto de los que no lo son, no compensa reservarlos para la denominación de origen», confirma Justo Martínez, ganadero de Jerez, poniendo voz a una realidad que, en realidad se viene repitiendo desde hace décadas en Extremadura.

Con la montanera de la próxima campaña hay un cambio legal que reforzará aún más la calidad del mejor jamón y paleta de bellota con el sello de 'Dehesa de Extremadura'. Y es que solo será posible llevar esa etiqueta si salen de un cerdo ibérico puro, de cien por cien ibérico.

No será posible con los cruzados con otra raza, los machos Duroc, aunque tengan un mínimo de un 75% de ibérico. Esta campaña de montanera será la última que será posible con este porcentaje.

El cambio normativo, del que se venía hablando hace años, está aprobado y sigue pendiente de ser validada la modificación por parte de la UE. Entrará en vigor en la próxima montanera con casi toda certeza, vaticina Álvaro Rivas, director técnico de la denominación de origen del porcino de calidad extremeño.

Con todo, Rivas apunta a que, en la práctica, ganaderos e industriales tienen asumido que en esta campaña ya solo se certificará cien por cien ibérico. Y pone como muestra que para esta montanera, pudiéndolo hacer aún con cochinos del 75%, solo se han inscrito de este tipo 150 guarros sobre los 20.000 apuntados.