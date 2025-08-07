Encuentro en torno al agua, vida rural y montes comunales Las Comunidades de Regantes Históricas convocan a toda la ciudadanía el día 16

Eloy García TALAVERUELA DE LA VERA. Jueves, 7 de agosto 2025, 08:46 Comenta Compartir

Proteger el agua, la vida rural y el monte comunal son parte de los objetivos del encuentro titulado 'Guardianes del Agua y del Monte', que acogerá la plaza de España de Talaveruela de la Vera el sábado de la próxima semana.

Se trata de una cita promovida por diversos colectivos, como la Asociación de Comunidades de Regantes Históricas y Tradicionales de Extremadura y la Fundación Entretantos, que está abierta a la asistencia de toda la ciudadanía, para celebrar «los vínculos entre el agua, la tierra y las comunidades que las cuidan».

Las actividades arrancarán a las diez de la noche con la proyección del documental 'Nuestras aguas, conflictos y propuestas desde el norte de Extremadura', dirigido por Iria Sanjurjo, en el que se apuesta por la recuperación de los regadíos tradicionales como herramienta frente al cambio climático.

A su conclusión habrá un debate y la presentación de la Mesa Social del Agua Norte de Extremadura, un espacio participativo «para repensar la gestión hídrica desde las voces rurales, expertas y comunitarias», explican.

Con posterioridad, el protagonismo será para el documental 'Siembra y cosecha del agua', elaborado por el Instituto Geológico y Minero de España, transmitiendo la necesidad de aplicar soluciones basadas en la naturaleza de cara a una gestión integrada del agua, pues son herramientas de adaptación al cambio climático que además generan servicios ecosistémicos incrementando la biodiversidad.

Seguidamente, la Comunidad de Regantes Ocho Caños, de Aldeanueva, dará a conocer los resultados de las investigaciones llevadas a cabo en la garganta San Gregorio, que discurre por su término municipal.

En la recta final del encuentro habrá una nueva proyección, en este caso del reportaje 'Los pequeños guardianes del agua', en el que niñas y niños de la zona explicarán, con sus propias palabras y experiencias, cómo y por qué debemos sembrar agua.

Además, la organización servirá sorbetes elaborados con productos de proximidad, «que conectan con el riego tradicional y la cultura agrícola de La Vera», concluyen.