«Dicen que el precio de la uva va a subir algo, pero no sabemos cuánto»

Este joven agricultor de Almendralejo ha comenzado ya la vendimia de la uva blanca autóctona después de recoger variedades para cava y de estar rematando ... la tinta. La situación es muy complicada, reconoce, ya que a la baja producción se suma los bajos grados y precios imprevisibles después de una subida brutal de los costes.

–¿Cómo va la vendimia?

–Bueno, pues ahí estamos. El verano nos ha hecho sufrir mucho, se esperaba una buena cosecha pero no ha habido lluvia, el calor se nos ha metido mucho y al final se nota en una merma de la producción bastante importante. En mi caso, por lo menos un 20 o un 30% sobre la cantidad que esperábamos. Ahora las temperaturas han bajado y se prevé agua para la semana que viene. Y a ver si quiere remediar algo, pero las cepas han sufrido mucho y va a ser complicado recuperarlo.

–¿Cree que si llueve tendrá solución la vendimia?

–Algo ganaríamos en kilos, pero es verdad que perderíamos en grados. Y este año no está siendo bueno de grado. Ha tenido una parada grande la planta, porque al soportar tanto calor ha entrado en parada la uva y no ha madurado como tenía que madurar, pero si llueve algo, algo ganaremos. Además, servirá para que se recupere la planta, bien la viene desde luego porque después de tanto calor como ha pasado, para otoñar le viene bien.

–¿Cómo están de grado?

–En tinta está complicado pasar de 13 grados y pico, por mucho que la dejes, la planta no consigue madurarla. El año pasado por estas fechas estábamos en 14 y 15 grados y este año está rondando los 12,5. Y en uva blanca, acabamos de empezar pero está entre 10,90 u 11 y pico es lo que han dado. Y es dinero, porque cuanto más grado, más liquidan. De todas formas, los precios están fatal porque nos han subido todos los costes un montón, gasoil, fitosanitarios, mano de obra, de todo. Y con la merma de producción y encima estos precios, esperemos a ver si se pueden recuperar.

–¿Cómo están los precios ahora?

–Dicen que van a subir algo, pero no sabemos cuánto. Es que la uva no es una cosecha que podamos almacenar. Si pudiéramos hacerlo, como los cereales o la almendra, esperar hasta que el mercado suba para vender, pero es que aquí, o la vendemos o no podemos hacer nada. Así que nos tienen entallados.

–¿No están en cooperativa?

–Mi padre estuvo muchos años, pero luego se salió porque la inversión en cabida vale mucho dinero también y hay años que se le gana más y otros que se le gana menos. Me tiene más cuenta vender a un bodeguero.

–Al menos llegan ayudas.

–Sí, pero llegan a cuentagotas, a destiempo y muchas trabas.

–¿Cómo se presenta la aceituna?

–La campaña va a ser nefasta. Va a haber una merma del 95% con respecto al año pasado. Yo va a haber olivares que no voy ni a recogerlos.

–¿Qué opina del regadío?

–Yo estoy a favor. Te va a permitir cambiar de cultivo o los que hay ahora aquí, le vas a dar un empujón muy grande. No tienes las mismas producciones en regadío que en secano. En Arroyo o Lobón las mismas variedades duplican la cantidad de cosecha y el precio de venta es el mismo en todos lados.