Detectados focos de langostas en tres términos de la comarca de La Serena

Inquietud en agricultores de varias localidades de la comarca de La Serena por la presencia masivas de langostas. Al menos en fincas de tres términos municipales, los de Cabeza del Buey, Zarza Capilla y Peñalsordo, hay constancia de estos insectos que devoran sembrados, plantas y árboles. La Dirección General de Agricultura y Ganadería, a través del Servicio de Sanidad Vegetal de la Junta, tiene constancia de este problema y de hecho ha realizado tratamientos fitosanitarios en esta primavera pero, por lo que han trasladado algunos vecinos a este diario, han resultado escasos para frenar la implosión de saltamontes en determinadas parcelas. En Extremadura acaba de publicarse la orden para combatir la langosta mediterránea.

Las langostas son insectos que se reproducen muy bien en determinadas condiciones tanto climatológicas como de cultivos y este año se están dando esas condiciones al menos en fincas de esos términos municipales. Tienen la proximidad de zonas húmedas como los embalses de La Serena y Zújar y ha llovido bien, de lo poquito que ha llovido bien, a inicios y mediados de primavera pero dentro de un periodo de sequía en el que seguimos, ahora de forma más acusada. Además se da la circunstancia de que cada vez más se está desarrollando la agricultura ecológica que implica, de forma concreta, la prohibición de productos fitosanitarios o, como mucho, el uso de unos cuantos que «no mata a los bichos como antes hacían», según las palabras de un agricultor de la comarca que prefiere mantenerse en el anonimato.

La langosta es un insecto que no es dañino para la cabaña ganadera, no mata a ovejas, cabras o cerdos pero sí es perjudicial, y mucho, para los cultivos de cereales, olivar...todo lo que tenga hierba y hoja. Alcaldes de la zona han trasladado a HOY que la Junta conoce el problema desde finales de marzo y se han hecho tratamientos, fumigaciones especiales en algunas zonas. Juan Metidieri, presidente de Apag Extremadura Asaja, considera que no se han hecho con la intensidad de otros años. «Se ha dejado más el problema en manos de los agricultores que en otras ocasiones», sostiene.