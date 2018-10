La cereza del Jerte se presenta en Hong Kong Representante de la empresa junto a empresarios locales. :: C.YT. Campo y Tierra ha viajado hasta la ciudad china para participar en una feria FERNANDO GASTÓN Martes, 16 octubre 2018, 09:10

La 'Asia Fruit Logistica Hong Kong' tuvo lugar del 5 al 8 del pasado mes de septiembre. En esta feria estuvieron presentes 30 empresas españolas, dos de ellas extremeñas: la Agrupación de Cooperativas del Valle del Jerte y Campo y Tierra, también de la misma zona.

Precisamente Campo y Tierra encadena cinco años consecutivos de asistencia a este evento. «Vas allí para darte a conocer en esos tres días. Se hacen un montón de relaciones y conocen la marca, que es muy importante», explica José Miguel Calle, uno de los responsables de Campo y Tierra.

Las compañías extremeñas están consiguiendo aumentar año tras año las relaciones con el mercado asiático. «Se quedaron muy interesados en el producto. La cereza gusta mucho en esa zona», comenta. El fruto rojo en general es bastante atractivo en los países de Asia. «En esa zona se asocia para los meses de diciembre y enero. Igual que aquí tomamos las uvas, allí se tiene la costumbre de regalar algo rojo».

Aún más llama la atención este tipo de fruta en China si se trata de un alimento de origen español. «Allí de hecho conocen a Extremadura», apunta. Para lograr traspasar las fronteras del continente asiático, es necesario dedicarle tiempo. «Hay que estudiar muy bien todas sus costumbres. Las cosas requieren además un esfuerzo económico. Nosotros llevamos yendo cinco años y todavía no hemos conseguido el objetivo de introducir la cereza. Además, no todas las variedades de cereza les gustan. Hay que pensar todo bien», argumenta Calle.

Tanto por el número de habitantes que tiene, como por el poder adquisitivo de los mismos, China es el país asiático más apetecible para exportar productos. A pesar de ello, y en el caso concreto de la cereza, las empresas extremeñas no tienen fácil el poder llevar a cabo estos negocios. «Aunque hay una demanda importante, no podemos vender cereza a China porque no existe un protocolo abierto entre Europa y el propio país asiático para ello, pero tenemos que estar preparados porque tarde o temprano llegará».

Ferias como esta 'Asia Fruit Logistica Hong Kong' permiten también que las empresas de la región pierdan cualquier tipo de complejo a la hora de exportar fuera de las fronteras españolas. «En Extremadura hay cosas que no existen en ninguna otra parte del mundo, de hecho, tenemos empresas de agroalimentación en la región que son realmente importantes».

Empresa familiar

Campo y Tierra ha decidido apostar por la introducción del I +D y la tecnología por cosecha. «Llegamos a mercados lejanos con un precio de transporte bastante eficaz, por eso conseguimos viajar a Asia con los productos estando 40 días en un contenedor marítimo», explica José Miguel Calle. Esta empresa es también una de las mayores en tecnología por cosecha de todo el hemisferio norte y uno de los mayores productores de cereza en el continente europeo.