El campo volverá a votar en el primer semestre de 2022

Toca elecciones agrarias en 2022 y las habrá en el próximo año. Lo novedoso es que no serán en el primer trimestre del año, como ... desean las organizaciones agrarias, sino ya en plena primavera o en los inicios del verano. El hecho de que la nueva PAC no esté cerrada y queden, por ejemplo, definir los planes estratégicos que permiten desarrollarla al detalle, explica en gran medida que la fecha de la celebración de los comicios se acerque más a mitad de año que a principios. Las últimas tuvieron lugar el 12 de marzo de 2017.

No se sabe la fecha exacta ni tampoco aún el número final de posibles electores -rondará en todo caso los 12.000- pero las organizaciones profesionales agrarias ya saben que habrá elecciones al campo en la primera mitad del próximo año.

«Todavía no está cerrada la fecha pero las elecciones serán en 2022, previsiblemente en el primer semestre», explica escuetamente la Consejería de Agricultura a HOY. «La consejera (Begoña García Bernal) nos ha dicho que va a haber elecciones -con la nueva Ley Agraria se deben celebrar cada cinco años- pero no la fecha. Lo ideal sería en febrero o marzo, cuando hay menos actividad en el campo, pero no va a ser así con casi toda seguridad», agrega Ángel García Blanco, presidente de Asaja Cáceres.

Las elecciones al campo sirven para medir básicamente el músculo de las organizaciones profesionales agrarias, su representatividad de forma concreta. En función de los resultados obtenidos, se reparten diez puestos en el Consejo Asesor Agrario de Extremadura y las ayudas públicas a percibir, esenciales para su funcionamiento interno.

Actualmente la coalición de las dos Asaja (Asaja Cáceres y Apag Extremadura Asaja, por Badajoz) ocupan seis asientos mientras que UPA-UCE tiene otros cuatro. Fue la consecuencia de que la candidatura de las dos Asaja recibió un 46,9% de los apoyos y la de UPA-UCE un 37,5%. La lista de La Unión no pudo entrar en el Consejo Agrario al no llegar al 15% de los votos (14,2%). Por último la de la Coordinadora Agraria de Extremadura apenas obtuvo un 1,2%.

El censo de electores, agricultores y ganaderos profesionales, quedó fijado en 2017 en 12.934 personas. Votaron un 71,7%, es decir, 9.274.

Es seguro que en los próximos comicios menguará porque el número de jubilaciones supera con creces al de incorporaciones a la actividad agraria profesional.