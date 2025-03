El campo cacereño visibiliza su unión y presenta en sociedad su nueva plataforma

Acabar con la competencia desleal y simplificar la burocracia actual. Bajo estas dos premisas, y con la independencia como bandera, este sábado se constituyó y ... presentó en sociedad la Plataforma para la defensa del campo, que agrupa de momento a un millar de agricultores y ganaderos de la provincia de Cáceres –según el dato facilitado por los promotores– y que nace con vocación regional. La puesta de largo de este movimiento, desvinculado de organizaciones agrarias y partidos políticos, tuvo lugar en el Paseo de Cánovas de la capital cacereña.

A la una y diez minutos de la tarde cinco tractores, escoltados por agentes de la Policía en moto, hicieron su entrada en la avenida de España. A la altura del Quiosco de la música, los productores concentrados en pleno corazón de la ciudad los recibieron con un aplauso. Fue el punto de partida de un acto pacífico en el que no hubo cortes de tráfico, ni movilizaciones sobre la calzada.

Este nuevo movimiento está formado por empresarios de Cáceres y su provincia que han protagonizado las protestas agrarias desde el pasado 6 de febrero. Tiene el objetivo de aglutinar a agricultores y ganaderos de toda Extremadura, aunque en un principio, y a la espera de que se organicen los productores de la provincia de Badajoz, ha echado a andar en tierras cacereñas. Ayer visibilizaron su unión y su músculo.

«En Badajoz a día de hoy están preparándose y esperamos e invitamos a que formen parte de nosotros porque esto es para todos. Tenemos que luchar todos juntos para el bien común. Y lo más importante es que queremos hacer una cosa libre», apuntó sobre el terreno Vidal Julio, uno de los representantes del colectivo.

«Queremos –prosiguió– que se nos escuche lo antes posible y que nos llamen desde las instituciones para llegar a un buen puerto», añadió. Defendió que la intención de la plataforma no es perjudicar a la población y que, de momento, no hay nuevas movilizaciones cerradas. Las que se convoquen, avanzó, surgirán tras un proceso de votación.

Jesús Caro, agricultor de Moraleja, fue el encargado de dar lectura al manifiesto de constitución. «Surge esta plataforma como una necesidad que tenemos los agricultores y ganaderos extremeños y del resto del país de poder expresar a los organismos y autoridades competentes la actual situación del campo en nuestro país y reivindicar las mejoras que nos permitan subsistir dignamente», reza el texto.

«Constituimos esta plataforma –prosigue– ante la inacción y la falta de reivindicación eficaz de las organizaciones que deberían representarnos y ante la necesidad inmediata de buscar soluciones a nuestro futuro, el de nuestras familias, nuestras explotaciones y la vida de nuestros pueblos que tienen en nuestras actividades el mayor sustento económico», agrega el comunicado. En el documento de constitución no se precisan medidas de acción concretas porque serán consensuadas a partir de ahora en el seno del colectivo.

Ampliar Llegada de los tractores a la avenida de España de Cáceres. ARMANDO MÉNDEZ

La petición de Raquel

También puso voz al campo cacereño Raquel Miguel Alonso, agricultora en el Valle el Alagón. Está embarazada de su primera hija, María, cuyo nacimiento aguarda para la próxima semana. «Tenemos invernaderos y el problema que hay es que no podemos vivir como vive cualquier otra persona de su trabajo. Lo que pido es un futuro para mi hija. Soy agricultora y me gusta el campo porque mi abuelo y mi padre me lo inculcaron. Y me gustaría que si mi hija quiere ser agricultora y vivir del campo pueda tener un futuro digno», subrayó.

«Actualmente se permite la entrada de productos que compiten con los nuestros con unos costes de producción irrisoriamente bajos debido a la falta de regulación en los países de producción (...). Y la normativa europea asfixia y satura nuestras explotaciones con exigencias, tareas administrativas de gestión en campos y burocracia que hace que tengamos que gastar recursos económicos y temporales que incrementan los costes de nuestras explotaciones y muchas veces imposibilitan su funcionamiento», agregó Raquel Miguel. Durante el acto y durante los momentos previos al mismo los integrantes de la plataforma fueron firmando sobre el papel para adherirse al colectivo.

El Gobierno, mientras tanto, ha anunciado que reforzará la inspección de las infracciones en la cadena alimentaria y más vigilancia a las importaciones de los mercados de terceros países.