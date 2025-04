Comenta Compartir

Tengo una vaca lechera, no es una vaca cualquiera, mata moscas con el rabo, tolón, tolón», dice la popular canción. Ahora, las vacas, lecheras o no, usan el rabo para llevar un dispositivo de color verde que avisa cuando está a punto de dar a luz. En lugar de sonar tolón, tolón, suena como usted, señor ganadero, prefiera porque el aviso le llegará al móvil con tono de palomitas de maíz, xilófono o sintetizador, como si fuera un wasap. Se trata, en fin, de un sensor de partos de diseño irlandés llamado Moocall. Colocado en el rabo de la vaca, mide sus contracciones, calcula la hora del parto y manda un mensaje al móvil del ganadero una hora antes de la feliz circunstancia. Esta tecnología está instalada en más de dos mil explotaciones españolas, la mayor parte de ellas ubicadas en Galicia y Asturias, donde las vacas suelen estar controladas en los establos. Sorprende que, en Extremadura, donde los animales viven a su aire en las dehesas, no se haya implantado. Quizás se deba a que en el norte la vaca es un animal totémico, casi de la familia: Pedro Benavente, amigo y veterinario en O Grove, recopiló en un libro 13.000 palabras, 1.500 refranes, 400 cantigas, 200 adivinanzas y 40 cuentos gallegos relacionados con la vaca. Aquí no les tenemos tanto cariño, a pesar de que Cáceres es la primera provincia de España en número de vacas y Badajoz, la tercera. Nuestras vacas solo usan el rabo como matamoscas.