Comenta Compartir

En España, hay 35.000 apicultores y en los últimos diez años, aumentó el número de explotaciones casi un 50%. A pesar de ello, no producimos toda la miel que consumimos y en la Unión Europea, la situación es semejante: los europeos solo producimos seis de cada diez kilos que consumimos. Los principales proveedores de miel para llegar hasta esos diez kilos son Ucrania y China. La guerra insensata emprendida por el narcisista y psicópata Vladímir Putin va a complicar el suministro de miel a Europa, pero ahí está China, siempre alerta para ocupar mercados y el de la miel sabe coparlo con prácticas fraudulentas que exasperan a los apicultores extremeños de Villuercas, Hurdes, etcétera. Resulta curioso que, en 2021, hasta el mes de noviembre, importáramos 4.209 toneladas de miel china y, sin embargo, en los supermercados casi no haya botes de miel 'Made in China'. La razón es que se mezcla con miel española, mitad y mitad, y así puede pasar por nacional. Otro truco es entrar a través de terceros países como Rumanía, que ya es el tercer proveedor de miel a España con 4.011 toneladas a un precio tan bajo que no se libra de la sospecha de ser miel china vendida como rumana, que luego se mezcla con española y aparece como nacional: un triángulo mielero tan sofisticado como engañoso. Con la guerra en Ucrania, el mercado se abre y deben intensificarse los controles para evitar la invasión de miel china de baja calidad disfrazada de española.

Temas

La Desbrozadora