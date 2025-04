Comenta Compartir

Acaba de dimitir un alto cargo del Ministerio de Cultura porque no podía con tanta burocracia digital, que lo obligaba a estar todo el día ante el ordenador en lugar de fomentar la cultura. El aluvión de prejubilaciones en la enseñanza tiene una causa inesperada: la carga de trabajo burocrático-digital, que enturbia la vocación de enseñar. Hay un colectivo, sin embargo, que no puede dimitir ni prejubilarse: los agricultores y los ganaderos. De un tiempo a esta parte, los profesionales del campo tienen que saber más de informática que de vacas, cerdos, secano o regadío. Y si lo de ahora era complicado, lo que viene es tremebundo. El futuro, o sea, 2023, se llama Cuaderno de Explotación y consiste en un libro digital que deberán mantener los agricultores «de manera informática y no manual», especifica una nota del Ministerio de Agricultura del 26 de enero, para «avanzar en los procesos de digitalización de las explotaciones agrarias». Esto quiere decir que los agricultores deberán registrar en el libro digital de su explotación cada una de las actividades diarias: siembra, alimentación, recolección, abono, ordeño, partos... Desde el Ministerio, se anuncia que se apoyará a agricultores y ganaderos que tengan dificultades para el acceso y manejo de las herramientas informáticas, pero las organizaciones agrarias sospechan que les tocará a ellas ese trabajo y también la responsabilidad en caso de error. Hasta que los nativos digitales no ocupen el campo, se va a vivir una transición muy dura. Y no se puede dimitir.