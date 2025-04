Sobre etiquetado de alimentos con alcohol

El disponer de un adecuado etiquetado que muestre el origen, la composición y el valor nutricional de los alimentos, es imprescindible para garantizar la adecuada ... información al consumidor y que su decisión de compra sea verdaderamente libre. Se trata de una cuestión ampliamente discutida, ya regulada y asumida por el sector. Por supuesto, todavía estamos lejos de conseguir optimizar esta imprescindible herramienta, ya que los cada vez más estrictos requisitos sobre su contenido y forma han hecho que las etiquetas sean tremendamente difíciles de leer, tanto por su pequeño tamaño, como por la enorme y compleja información que en muchos casos contienen.

Pero al margen de estos y otros no pequeños detalles que habrá que terminar resolviendo, la realidad es que todo el sector alimentario se esfuerza en cumplir las normas de etiquetado, bien sea por imposición regulatoria, por convicción o por ambas. Es también el caso de determinadas bebidas, reconocidas también como alimentos, como son el vino, la cerveza.

En este sentido, el departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad Autónoma de Madrid, el Grupo de Trabajo de Alcohol de la Sociedad Española de Epidemiología (SEE) y el Centro Nacional de Epidemiología (CNE), han hecho público un interesante informe sobre esta cuestión. En él se constata que poco más del 22% de las bebidas alcohólicas han aplicado el compromiso asumido sobre etiquetado. En todo caso, la cifra varía de forma sustancial de un tipo de bebida a otra. Si nos referimos a la cerveza, se cumple en más del 56% del sector, un 26% en el caso de licores, el 17% en vermuts y aperitivos, y muy alejados, los vinos y espumosos, que no llegan al 3%. En su descargo, en particular de estos últimos, en el momento de elaboración el informe, todavía no era obligatorio comunicar en el etiquetado la lista de ingredientes y la declaración nutricional.

Hay que recordar que fue el 8 de diciembre de 2023 cuando concluyó el período transitorio establecido por la Unión Europea para que fuera preceptivo su etiquetado, siendo antes de carácter voluntario.

En todo caso y al margen de que sea un asunto regulado y obligatorio, y del mayor cumplimento o incumplimiento de esta norma, la cerveza y el vino, por ejemplo, son alimentos cuyo origen es mayoritariamente conocido por casi la totalidad de los consumidores. Nadie o casi nadie desconoce cuáles son sus ingredientes básicos: la cebada y la uva. Cierto es que, en menor medida, y principalmente en el caso de la cerveza, también juega un importante papel el lúpulo. Pero lo que realmente preocupa al consumidor y a las autoridades sanitarias es su impacto en la salud, y sobre esto ya se ha realizado una enorme labor informativa y de concienciación, que está totalmente asumida por la sociedad en su conjunto, y a título individual. Lo importante es entender que hay que consumir estos alimentos con moderación, porque en exceso genera importantes perjuicios.

Realmente, el principal valor del etiquetado lo es más para el sector productor que para el consumidor. El aportar formalmente una etiqueta con composición y valor nutricional permite que estas bebidas se asemejen a otros alimentos sin contenido alcohólico. Al fin y al cabo, el debate sobre si deben o no ser considerados alimentos siempre ha estado abierto y continúa siendo una cuestión controvertida; pero no solo conceptualmente, sino también económicamente. Conlleva pagar más o menos impuestos y esto se refleja en el precio y, por tanto, en la demanda.

Discusión aparte es el etiquetado advirtiendo del riesgo que supone un exceso de consumo para la salud, al igual que se hace con el tabaco. Pero la realidad es bien diferente. Mientras ninguna sociedad científica considera inocuo un consumo moderado de tabaco, en el caso del vino y cerveza se llega a defender desde posiciones científicas su consumo moderado como algo saludable; si bien es cierto que en este punto cada vez hay mayor controversia.