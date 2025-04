El vino español pierde mercado

La semana comenzó con una mala noticia para nuestro sector agroalimentario, como ha sido el fallecimiento de Pau Roca, director durante cinco años de la ... Organización Internacional de la Viña y el Vino, y de la Federación Española del Vino los veinte años previos. Además de ser una referencia en el sector vitivinícola, era una persona siempre abierta a acercar la realidad del vino a los ciudadanos a través de los medios de comunicación. En mi experiencia profesional, alguien amable y comprometido, que nunca dijo no a una entrevista en radio, o una conversación informal que ayudara a entender mejor la coyuntura de este sector, y así conformar una opinión que compartir con todos ustedes a través de este espacio. Desde aquí mi sentido pésame a su familia y amigos.

No dejamos este alimento y entramos en cuestiones de mercado, en concreto en el mercado exterior. De acuerdo con los últimos datos del Observatorio Español del Mercado del Vino (OEMV), las exportaciones españolas han caído en 2023, a falta de disponer de los datos definitivos del último trimestre. El volumen de las ventas exteriores asciende por el momento a casi 2.040 millones de litros, lo que ha supuesto un descenso del 3,4%, una tendencia algo superior al valor de las mismas, que ha disminuido un 2,4%, bajando hasta los 2.900 millones de euros. Esto supone un valor medio de 1,4 euros el litro, lo que nos da una idea de la todavía poca valorización de nuestro vinos en el extranjero.

Uno de los motivos podría ser, tal como se ha apuntado desde el OEMV, la pérdida de más del 7% del mercado estadounidense; en particular los vinos envasados, donde el margen es mayor y además contribuyen a consolidar la marca España. Este país se une así a otros espacios económicos en los que ya perdimos cuota con anterioridad, como el europeo y el chino. Hay que tener en cuenta que Estados Unidos tiene una importancia relevante, ya que representa alrededor del 10% del valor de nuestras exportaciones. Esta coyuntura ha permitido a Reino Unido convertirse en el primer país de destino de los vinos españoles envasados, con un crecimiento en valor del 5%. Entre tanto, Francia continúa siendo el destino preferido de nuestros graneles, a pesar de que las exportaciones a nuestro vecino también se han reducido el 5,5% en volumen y el 6,6% en valor.

Esta tendencia podría no revertir el año próximo, si se consideran los datos hechos públicos hace escasas semanas por la Organización Internacional del Vino (OIV) que estima una producción mundial en 2023, en torno a los 244 millones de hectolitros, la más baja de las últimas décadas, lastrada por la escasa producción de la Unión Europea, en particular en dos grandes viñedos como son los de Italia y España. No así en el caso de Francia, que mantiene la media de producción del último lustro, lo que le vuelve a posicionar como el primer productor mundial.

En todo caso no todo es cuestión de producción, capacidad y habilidad exportadora. La realidad es que el consumo de vino está disminuyendo de forma generalizada en buena parte de las economías desarrolladas. De acuerdo con el último informe de la OIV, el consumo mundial creció al principio de este siglo hasta alcanzar un máximo en 2007.

A partir de ahí comenzó un descenso continuado hasta situarnos hoy en día a nivel próximos a los de 2021. En España se acentúa esta tendencia global, y la Organización Interprofesional del Vino de España, lo sitúa en el momento actual en un media de 9,6 litros por persona y año.