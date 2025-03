Veterinario de explotación, voluntario

En las últimas semanas, el tema del veterinario de explotación ha estado en el centro de atención del sector ganadero en España. El Ministerio de ... Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) ha anunciado una serie de medidas relacionadas con esta figura, y la comunidad ganadera está debatiendo sus implicaciones. Pero ¿qué es el veterinario de explotación? El veterinario de explotación es un profesional que supervisa la salud y el bienestar de los animales en las explotaciones ganaderas. Su papel es crucial para garantizar la sanidad animal y la seguridad alimentaria, pero la forma de articularlo y combinarlo con el modelo actual, también garantista, ha generado tensiones en el sector.

Hay que recordar que la presencia del veterinario de explotación obligatorio se reguló en un real decreto a mediados de 2023, y en este mes de mayo habría sido de facto obligatoria su contratación en todas las explotaciones. Sin embargo, se ganó el envite en el último minuto, con el cambio de posición del Ministerio de Agricultura. En todo caso, esta obligatoriedad ha sido objeto de controversia. Esta vicisitud se ha producido en los pasados días, debido a la intensa y razonada oposición del sector, y ahora la figura del veterinario de explotación pasa a ser voluntaria. Las explotaciones ganaderas podrán decidir si designan o no a un veterinario para su supervisión. Esta medida busca simplificar la carga administrativa y reducir costes para los ganaderos. En este sentido, el ministro del ramo, Luis Planas ha planteado ahora que la voluntariedad es una forma que no crea una carga para los ganaderos, sino que busca apoyarlos y asesorarlos en materia sanitaria.

Las organizaciones profesionales agrarias celebran la voluntariedad, pero algunas piden la eliminación total de esta figura y continuar con el modelo de seguimiento veterinario existente hasta la fecha. Argumentan que este nuevo rol no se traduciría necesariamente en mejoras sanitarias y de bienestar animal, y que su presencia no es esencial para todas las explotaciones. Por otro lado, la Organización Colegial Veterinaria ve la figura del veterinario de explotación como una oportunidad para la profesión. Sin embargo, insta a aclarar aspectos como el régimen de visitas y el número máximo de animales atendidos. La realidad es que todavía hay que ver cómo se regula su implementación, porque en estos pequeños detalles es donde se verá la eficacia y el sentido de la medida, aun siendo voluntaria.

En todo caso, la decisión actual, más que un hito en la evolución de la sanidad animal en España, es una cuestión de eficiencia y de simplificación en la gestión de las explotaciones ganaderas, tanto operativa como económica. La flexibilidad otorgada a las explotaciones puede mejorar la rentabilidad, pero también plantea desafíos. El veterinario de explotación, aunque ahora voluntario, podría ser un actor clave para el bienestar animal y la seguridad alimentaria. Hay que considerar que el papel de los veterinarios en el diseño de planes sanitarios integrales y de bienestar, sigue siendo fundamental.

En definitiva, el debate sobre el veterinario de explotación continúa. La balanza entre obligación y voluntariedad se inclina hacia la flexibilidad, pero la responsabilidad de cuidar a los animales y garantizar la calidad de los productos sigue siendo primordial.

Pero no solo el MAPA ha propuesto la voluntariedad del veterinario de explotación. Otras medidas orientadas a mejorar la ganadería extensiva han sido puestas sobre la mesa, como avances en la vacuna contra la enfermedad hemorrágica epizoótica (EHE), que se espera pueda estar disponible después del verano; la subvención a los gastos relacionados con esta enfermedad por un importe de 15 millones de euros; la implementación de medidas para combatir la tuberculosis bovina, incluyendo ajustes en pruebas de movimiento de animales y apoyo a reposiciones de explotaciones; el apoyo al ovino y caprino, para lo que se creará una Conferencia Sectorial para otorgar ayudas a organizaciones de productores y cooperativas; etc. Sin duda es un gran paso por parte del Ministerio, que hay que valorar, pero un paso por grande que sea no te hace andar todo el camino. Todavía quedan algunas cuestiones muy relevantes que resolver, que el sector continuará demandando.