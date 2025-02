Miel bajo control

Comenta Compartir

El sector de la miel lleva muchos años con su particular via crucis, pero el último mes de 2023 le ha dado un buen motivo para poder celebrar las pasadas fiestas navideñas con más tranquilidad. El control de la entrada de miel y sucedáneos de ... otros países, en particular de China, así como la adecuada trazabilidad y etiquetado de la misma, han sido la principal reclamación histórica del sector. La aprobación por parte del Parlamento Europeo de la propuesta de una nueva directiva ha sido un muy importante paso para solucionar este gran desajuste en el mercado de la miel española. Si finalmente se aprueba en los términos actuales, algo que parece muy probable, será obligatorio especificar en la etiqueta el país de procedencia. Pero lo más relevante es que, en caso de ser mezclas, lo que sucede en gran parte de los casos, habrá que indicar el porcentaje de cada una de ellas. Un cambio que va a contribuir a evitar el fraude y permitirá al consumidor saber lo que compra y elegir libremente en función de su origen, del precio o de cualquier otra característica que decida.

Al final y como casi siempre que se aplican medidas restrictivas para la industria, parte de esos costes se repercuten a los proveedores, si es posible; a los márgenes y, por supuesto, a los consumidores, aunque todavía es pronto para saber en qué proporción. De cualquier manera, en este caso ha primado la protección al consumidor, a través de medidas de control de la trazabilidad y de la adecuada información. Otro importante avance de esta norma es el establecimiento de los pertinentes controles sobre la calidad de la miel que entra en Europea y, en particular, que lo que se vende como tal sea miel y no sucedáneo. Hay que recordar que en 2022 se analizaron en la Unión Europea 322 muestras provenientes de terceros países, de los que el 46% no eran miel, sino sucedáneos. Y si competir con miel foránea ya es difícil, por la diferencia de precio, lo que no era aceptable es la competencia con mieles que no lo eran. En este caso, se va a incrementar el sistema de recogida y análisis de muestras, lo que sin duda disuadirá a los posibles incumplidores. El cambio va a contribuir a evitar el fraude y permitirá al consumidor saber lo que compra Tiene también particular importancia la creación de una lista de los establecimientos exportadores, por lo que se va a poder identificar a cada elaborador sea del país que sea. Así, ante cualquier irregularidad, se podrá actuar contra el infractor, lo que también protege la reputación de cada país exportador. Pero lo que es bueno para unos, no lo es tanto para otros, y esta futura norma puede encarecer el proceso de elaboración industrial. Si por ejemplo se altera la provisión de miel de un país u otro, el etiquetado debe cambiar en los lotes afectados y los sistemas de control y cuantificación de materias primas en los procesos de producción deberán ser más estrictos y complejos. Lo menos bueno es el tiempo que queda por delante para su aplicación, que no es inmediata. Esta propuesta ahora tiene que ser negociada en los llamados trílogos, los grupos informales que se crean para cada una de las propuestas legislativas, y que están integrados por un miembro de la Comisión, otro del Parlamento y un tercero de la presidencia del Consejo. La mayor agilidad de este procedimiento europeo de aprobación puede permitir que esta norma quede aprobada bajo la presidencia belga. Después deberá ser traspuesta a las normas nacionales, por lo que se podría tener que esperar hasta 2025 para que sea ratificada; y luego esperar que corra el periodo transitorio que se otorgue a la industria para que adapten sus procedimientos.

