Microalgas, proteína de calidad en cantidad

Hay muchos asuntos que centran el debate alimentario actual y no pocos focalizados en el propio sector primario, base de la cadena alimentaria. Lo hemos ... podido constatar en estas últimas semanas, con importantes movilizaciones de agricultores y ganaderos en España y en el resto de la Unión Europea. Pero hoy no vamos a hablar de ello, sino de otro tema de calado, como es la discusión sobre las futuras fuentes de proteínas, un debate condicionado por el crecimiento de la población mundial y por la mayor o menor sostenibilidad medioambiental de esas tecnologías y sus procesos productivos.

En este espacio ya hemos abordado la carne, pescado, leche, huevos y leguminosas, como fuentes proteicas convencionales. También hemos profundizado en los sectores emergentes de la carne sintética y los insectos. Esta vez entramos en el último de ellos, por el momento: las microalgas, una alternativa novedosa y en avanzado estado de desarrollo tecnológico.

En los últimos años se han realizado importantes avances para su aplicación en la salud humana, en cosmética, en producción de pigmentos, en el tratamiento de aguas, tanto residuales como en otras de forma preventiva; y por supuesto, también como alimento, que es lo que hoy nos ocupa. En la actualidad ya se han identificado 493 especies con potencial alimentario, tanto para personas como para animales.

Las microalgas son organismos unicelulares fotosintéticos altamente eficientes en la fijación de dióxido de carbono y con una elevada capacidad de producción de proteínas, tanto en cantidad como en calidad. Con respecto a la primera característica, tienen una potente facultad de multiplicación en condiciones óptimas y, por tanto, de generar un gran volumen de biomasa de alto valor proteico. Sobre la calidad, hay que recordar que no todas las proteínas son iguales, dependiendo, entre otros factores, de la presencia o no de los llamados aminoácidos esenciales. En este caso y al contrario de lo que sucede en la mayoría de las proteínas vegetales, las microalgas sí disponen de estos elementos.

La cuestión es si esta fuente proteica es viable económicamente. En esta línea se están realizando importantes avances para abaratar, tanto los costes de implantación como los de explotación. Los centros de investigación españoles que lideran los avances en este campo, como es el caso del centro tecnológico Ainia, que tiene clara su viabilidad económica. De hecho, estiman que en 2030 ya podrían estar extendidas en el mercado, con múltiples usos para la industria alimentaria. Y no llegarán antes porque los procedimientos para aprobar nuevos alimentos en la Unión Europea son largos y complejos, con el objetivo de salvaguardar la seguridad alimentaria.

El futuro alimentario es incierto, pero una premisa que no debe ponerse en cuestión es que no se deben buscar soluciones sustitutivas, sino alternativas. La necesidad de más proteína es un hecho y las limitaciones de generarla a través de los medios convencionales también. Pero independientemente de que estas y otras nuevas fuentes puedan entrar con fuerza en el mercado, hay varios factores que nos llevan a nunca olvidarnos de las tradicionales. Por un lado su papel en la sostenibilidad económica y social de nuestros espacios rurales; también su función esencial en muchos ecosistemas cuando se trata de ganadería extensiva; y en tercer lugar y no menor, que la alimentación no es solo una cuestión económica y medioambiental, sino también parte de nuestra cultura. Comiendo no solo nos nutrimos, sino que también disfrutamos, especialmente en los espacios económicos desarrollados, y hoy por hoy es un placer al que no se va renunciar. Al menos yo, me intuyo que preferiré un buen chuletón a la brasa o a una lubina a la vizcaína, a un alimento preparado a base de microalgas, por muy nutritivo y bien preparado que esté; algo que, dicho sea de paso, también espero poder degustar.