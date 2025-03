Falsa carne: semántica y transparencia

En el panorama alimentario actual, la innovación y la sostenibilidad son factores esenciales para dar forma a productos cada vez más innovadores. Los alimentos veganos ... que imitan a la carne son un claro ejemplo de este fenómeno. Sin embargo, surgen grandes dudas en torno al etiquetado de estos productos, ¿deberían utilizar nombres históricamente asociados con alimentos de origen animal?

La respuesta, desde una perspectiva de transparencia y semántica, es bastante intuitiva. Las denominaciones como hamburguesas, leche, queso, salchichas y carnes están intrínsecamente ligadas a los animales. Usar estos términos para productos de origen completamente vegetal no solo confunde al consumidor, sino que también desdibuja la rica historia cultural de estos alimentos. La transparencia es esencial y los consumidores tienen derecho a saber exactamente qué están comprando y consumiendo.

Es importante recordar que aunque los productos veganos puedan ofrecer alternativas sostenibles y, para muchos consumidores, más éticas desde la perspectiva del uso productivo de animales, muchos de ellos son el resultado de procesos de producción industrial. Esta realidad no debe ocultarse detrás de un velo de naturalidad de estos alimentos, aunque por su puesto y al igual que sucede con los alimentos convencionales, no tiene por qué afectar a su calidad y, mucho menos, a su seguridad alimentaria.

Recientemente, las industrias cárnicas y pesqueras se reunieron con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) para solicitar una mayor protección en este ámbito, con medidas que defiendan la integridad de los productos tradicionales frente a los sucedáneos veganos. Este diálogo subraya una preocupación creciente por la confusión que pueden generar los productos veganos que imitan a la carne y al pescado. La reunión contó con la participación de Anfaco-Cecopesca, Anice, Avianza y Cedecarne, quienes, junto con el MAPA, exploraron las posibilidades legislativas actuales para abordar la cuestión de las denominaciones de los productos veganos. Una de las iniciativas más relevantes lanzadas por estas organizaciones es #CadaCosaPorSuNombre, que busca sensibilizar sobre los riesgos de desinformación y promover una dieta equilibrada. Las organizaciones defienden que los productos veganos, a menudo elaborados con proteínas vegetales y aditivos, deben diferenciarse claramente de los alimentos de origen animal. La claridad en el etiquetado es esencial para que los consumidores tomen decisiones informadas y para preservar la herencia cultural de los alimentos tradicionales.

Hay que tener en cuenta que en España cerca del 10 % de la población es vegetariana, por lo tanto, la regulación de alimentos basados en vegetales es relevante. En este sentido, en 2017 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictaminó que los productos vegetales no pueden comercializarse con términos como 'leche' o 'queso'. Esta decisión estableció un precedente importante para la actual discusión sobre el etiquetado de los productos veganos.

En el debate sobre la carne frente a las alternativas vegetales que la imitan, es importante destacar que los alimentos cárnicos, como la hamburguesa, poseen un perfil nutricional que las alternativas vegetales no pueden replicar completamente. Pueden ofrecer beneficios en términos de menor contenido de sal y la ausencia de colesterol, pero la carne animal sigue siendo insuperable en términos de su aporte de proteínas completas y otros nutrientes esenciales. Por lo tanto, aunque la terminología 'carne vegetal' se utiliza erróneamente para describir productos que imitan la carne, la carne, por definición, proviene de animales y lleva consigo un valor nutricional que es fundamental para nuestra dieta. De hecho, un estudio recientemente publicado en la revista Journal of Agricultural and Food Chemistry, ha revelado que la digestibilidad de las proteínas es menor en los alimentos que imitan a filetes y cuyo origen es vegetal.