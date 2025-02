El Parlamento Europeo ha dado un paso significativo hacia la mejora de la transparencia y la calidad en la alimentación con la aprobación de nuevas normas para las llamadas directivas del desayuno. Con 603 votos a favor, 9 en contra y 10 abstenciones, se han ... respaldado las actualizaciones que afectan a la miel, las mermeladas y los zumos de frutas. Estas normas persiguen combatir la adulteración de productos y proporcionar información clara al consumidor. Por ejemplo, la miel importada deberá tener un etiquetado que identifique el país de origen y un mecanismo de trazabilidad. Además, se establecerá un contenido mínimo de fruta en confituras y mermeladas y se clarificará el contenido de azúcar en los zumos de frutas.

En el caso de la miel, la etiqueta mostrará los países de origen en orden descendente de peso y el porcentaje que representan en la mezcla. Para envases pequeños, se podrá usar un código ISO de dos letras en lugar de los nombres completos de los países. Una novedad importante es la creación de una plataforma de expertos que ayudará a la Comisión Europea a desarrollar métodos para detectar la adulteración de la miel. En cuanto a los zumos de fruta, se introducen tres nuevas categorías para aquellos con bajo contenido de azúcar, y se permitirá la etiqueta «solo azúcares naturales». En el caso de las mermeladas, se aumentará el contenido mínimo de fruta, diferenciando claramente entre mermeladas y mermeladas extra, lo que resultará en una reducción del contenido de azúcar.

La propuesta de revisión de estas normas fue presentada por la Comisión Europea el 21 de abril de 2023, con el objetivo de actualizar regulaciones que ya tienen más de dos décadas de antigüedad. Una vez adoptadas por el Consejo, las nuevas normas se publicarán en el Diario Oficial de la UE y entrarán en vigor 20 días después, con un plazo de dos años para su implementación por los países miembros.

Estas directivas han generado un amplio debate en la Unión Europea, con opiniones diversas. En España ha sido bien recibida por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, y sobre todo por un sector, el de la producción de miel, que llevaba años peleando para que se pusiera coto a un modelo de comercialización de miel y productos vinculados, con el que no existía la adecuada trazabilidad, ni conllevaba que la información al consumidor era limitada, confusa y, en algunos casos, incorrecta.

También se da respuesta a la creciente preocupación de los consumidores por la transparencia y la autenticidad de la miel, un producto sobre el que algunas de las principales organizaciones de consumidores han investigado y realizado análisis para mostrar las características con las que se comercializa este producto en nuestros lineales. Además, ha constatado el mayor interés de los consumidores por la miel de origen local, valorando las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas protegidas, estando dispuestos a pagar más por mieles españolas.

Por otro lado, la opinión de los consumidores sobre los zumos envasados es un tema de interés constante. Según un informe de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), existe una gran variedad de zumos envasados disponibles en el mercado, y no todos tienen el mismo valor nutricional, pudiendo algunos de ellos asemejarse más a un refresco que a un zumo natural. Los consumidores tienden a preferir los zumos exprimidos, que son el resultado de exprimir las frutas y son lo más cercano a los zumos caseros. Sin embargo, estos no son los más abundantes en los lineales de supermercados. Los zumos procedentes de concentrado, que se obtienen añadiendo agua a un concentrado de zumo, no contienen aditivos y son también una opción popular. La OCU advierte que todos los zumos envasados tienen en común un alto contenido en azúcar, lo que es una preocupación para los consumidores conscientes de la salud.

Estas medidas reflejan un compromiso con la promoción de dietas más saludables, la toma de decisiones informadas por parte de los consumidores y la garantía de transparencia sobre el origen de los productos, marcando un avance en la legislación alimentaria europea.