Hace ya una década que en este mismo espacio comenzamos a hablar sobre la fabricación de carne en laboratorio. En aquel entonces el equipo dirigido ... por Mark Post de la Universidad de Maastricht presentó la primera hamburguesa obtenida a partir de células madre de carne de vacuno. Una propuesta muy llamativa pero que generaba todavía muchas dudas sobre la capacidad de la tecnología disponible, la calidad gastronómica de estos productos y, por supuesto su viabilidad económica. El coste había sido de cientos de miles de euros, por lo que solo tenía valor experimental. Lo curioso es que algunas de las empresas implicadas se pusieron como objetivo el conseguir a medio plazo comercializarla a precios de mercado, y parece que están a punto de conseguirlo. En lugares donde su venta ya está autorizada, como Singapur y Estados Unidos, se pueden comprar productos cárnicos de pollo obtenidos a partir de células madre, a precios que ya rondan los 12-25 euros, si bien es cierto que por el momento, es un precio gancho que no marca el valor real del producto. A pesar de que en la Unión Europea todavía no se ha autorizado la venta de estos alimentos, ya se están realizando multimillonarias inversiones en países como Reino Unido, Países Bajos y la misma España, tanto en investigación, como en plantas de producción. En todo caso un paso enorme, pero que todavía plantea muchas incertidumbres, a pesar de que puede ser un gran avance en el futuro desarrollo alimentario mundial y en la sostenibilidad medioambiental de los procesos productivos.

La realidad es que las proteínas son muy diferentes y, por ejemplo y como no nos cansamos de recordar, tiene diferente valor nutricional la proteína de carne, de pescado o de leguminosa; estas últimas carentes de determinados aminoácidos esenciales que obliga a tomar suplementos alimentarios a quienes basan su ingesta proteica en la proteína vegetal. ¿Cuál es el perfil nutricional de la carne sintética?, ¿es el mismo que la carne obtenida de animales? En todo caso, las características físicas y bioquímicas no pueden ser iguales, de la misma manera que son diferentes entre animales criados en intensivo y en extensivo, o entre animales con diferentes modelos alimentarios. Un ejemplo muy claro, el cerdo ibérico de bellota, el de campo o el de cebo. Por tanto, en esta probable evolución del consumo de carne, tendrá que quedar muy claro, no solo su inocuidad para la salud, que se presupone si las autoridades de seguridad alimentarias las aprueban para consumo humano, sino también su aportación nutricional y, por supuesto, su origen sintético.

La tercera cuestión a valorar, una vez considerado el precio y la cualidad, es el impacto medioambiental, algo que a priori se intuye tenga un balance positivo. En todo caso y como con mucha frecuencia las cosas no son lo que parecen, será necesario conocer su huella medioambiental y compararla con la del mismo producto convencional, tanto en emisiones de gases de efecto invernadero, en consumo de agua, energía, etc.

El cuarto aspecto relevante que es necesario estudiar es el impacto económico, dado que no solo puede afectar al sector ganadero, sino también a toda la industria de 'inputs' relacionada, como la de los piensos, la salud animal, etc.

Parece razonable pensar que si se consigue un modelo de producción sostenible en todos los aspectos, estos productos competirán con los obtenidos de la cría animal, por lo que el sector ganadero deberá prepararse para competir con una nueva fuente proteica que, quién sabe, puede llegar a marcar una nueva tendencia alimentaria. Y no olvidemos que otras fuentes, entre otras los insectos, también están llamando a la puerta, si bien es cierto que a día de hoy los nichos de mercado son muy diferentes: en el caso de los insectos orientadas a piensos y harinas, y consumo humano para las carnes sintéticas.