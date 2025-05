Un precio razonable

Sólo la disponibilidad de agua podrá limitar la próxima campaña de tomate de este año en Extremadura, porque en el precio ya ha empezado a ... trabajar Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura, cuyo Grupo de Trabajo de Tomate para Industria ha actualizado su estudio sobre los costes de producción del cultivo de tomate para industria en la región. Según esto estudio, cultivar una hectárea de tomate costó 145 euros al productor durante la pasada campaña, por lo que el precio que se negocie ya a partir de enero de este año debe cubrir dicho gasto.

A partir de ahora se abre el proceso normal de negociación de ese precio para esta nueva campaña, que cada Organización de Productores de Frutas y Hortalizas (OPFH) realiza de forma independiente con las industrias, dentro del libre mercado que tenemos.

De momento, lo que hemos querido transmitir con la realización de este estudio, que se ha llevado a cabo contando con la colaboración de las OPFH asociadas a Cooperativas Agroalimentarias Extremadura, es dar a conocer el coste que supone producir una tonelada de tomate para industria a partir de la propia realidad de la práctica productiva en el campo y los gastos asociados a la misma.

El sector de tomate para industria ha hecho que Extremadura sea región líder a nivel nacional, dejando patente así su gran importancia desde el punto de vista social y económico. Un aspecto fundamental, teniendo en cuenta que vivimos en un mundo globalizado y que nuestro gran competidor es Portugal, que tiene explotaciones con una superficie media superior a la nuestra. Sin embargo, el estudio que en la misma línea han realizado las OPFH portuguesas reflejan unos costes de 12.641 euros, muy en sintonía con el nuestro, que lo establece en 12.540 euros, y con los estudios realizados también al respecto por la Universidad de California, que establece para dicha zona un coste por hectárea de 12.217 euros con una producción de 115 toneladas por hectárea.

Todo ello valida un incremento del precio que se paga al productor de tomate para industria en Extremadura en el plazo de negociación que se abre ahora en enero. Es una reclamación que desde Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura siempre hemos defendido. No podemos permitirnos dejar de ser líderes en este sector, frente a otras zonas productoras y creemos firmemente que si no ganan las dos partes –industria y producción– el cultivo no tendrá viabilidad, especialmente ante la subida que estamos registrando de los costes de producción.

Hay que recordar, en este punto, que la industria cooperativa es la industria de los agricultores cooperativistas, de forma que ellos reciben un precio mayor por su producción siempre y cuando se obtengan resultados económicos favorables en la cooperativa, ya que participan en el beneficio de la transformación que realiza su industria.

El estudio realizado por el Grupo de Trabajo de Tomate para Industria de Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura sitúa el coste que debe asumir un agricultor para cultivar una tonelada de tomate durante la campaña de este año en 144,85 euros, teniendo en cuenta el rendimiento medio obtenido el pasado año y que fue de 86.570 kilos por cada hectárea. Este coste supone un aumento del 4,32% respecto al que se calculó para la pasada campaña y que ascendía a 138,85 euros por tonelada de tomate para industria.

Para realizar este estudio, Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura ha tenido en cuenta los costes directos e indirectos que tienen los agricultores extremeños al cultivar tomate para industria en Extremadura. En concreto, destaca principalmente el alza del precio de los fitosanitarios en un 23,2%; de las labores y tratamientos en un 14,4%; de las semillas y plantas en un 12,1%; y de la mano de obra.

Con un precio razonable para que los productores extremeños de tomate para industria puedan continuar con su trabajo, el único escenario posible que se presenta de cara a la campaña de este año es no perder el cultivo ante la baja disponibilidad de agua, que es el principal problema que puede existir por la ausencia de lluvias.

Ya el año pasado conseguimos remontar la baja producción que tuvimos en 2022 por las restricciones de riego y lo ideal sería seguir con la misma tendencia; de ahí la necesidad de lluvias para que aumente la reserva de agua embalsada y realizar una campaña normal en un sector que, como decía, es fundamental para toda la región.