Se llama Vacapop, es una aplicación para la compraventa de animales y la inventó en 2020 una ganadera asturiana de Pola de Lena que se llama Marta González en colaboración con un equipo de especialistas. Marta, graduada en Publicidad y Relaciones Públicas, es una adelantada ... de la ganadería 2.0: vive en una aldea de 30 habitantes y tiene sus yeguas localizadas por GPS en los montes, con cámaras controla sus partos y con Vacapop vende y compra vacas, cerdos y caballos, que son los animales con los que más se comercia en esta moderna aplicación. La necesidad de este invento tan útil la entiende cualquier ganadero extremeño, que sabe que buscar animales en Internet no es fácil: la información está dispersa y Vacapop viene a solucionar estos problemas. Tanto que en dos años se han hecho 42.000 descargas de la aplicación y ha alcanzado ya una media de 300 ventas diarias. Los usuarios de la app tienen entre 25 y 55 años, publican el anuncio de su venta o de su compra y a quien le interese, contacta con él por un chat interno. Marta y su equipo no se llevan ni un euro de las transacciones, sus ganancias vienen de la publicidad. Vacapop triunfa en Asturias, Galicia, País Vasco y Andalucía. Me la he bajado fácilmente. Es gratuita y he descubierto 773 anuncios extremeños de vacas, perros, canarios, palomas, cabras, gorriones, corderos, fincas, codornices, cerdos, diamantes mandarines, periquitos, potras y material ganadero. Muy interesante este Wallapop de los animales.

La Desbrozadora